الإثنين 08 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إعادة فتح طريق الإسماعيلية والإسكندرية الصحراوي ومحور روض الفرج

طريق الإسماعيلية
طريق الإسماعيلية والإسكندرية الصحراوي

أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور، فتح طريق الإسكندرية الصحراوى، وطريق الإسماعيلية الصحراوي وبوابات محور روض الفرج امام حركة المرور بعد تلاشي الشبورة، ووضوح الرؤية، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت استمرار حالة من الاستقرار التام فى الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، وحذرت هيئة الأرصاد، من تكون الشبورة المائية الكثيفة تصل إلى حد الضباب على العديد من المدن وانخفضت الرؤية الأفقية إلى 800 متر.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء خلال الأيام القادمة بسبب زيادة نسبة الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة الصغرى حيث الأجواء مهيئة تمامًا لتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة؛ وسرعان ما ينقشع الضباب مع سطوع الشمس.

وناشدت هيئة الأرصاد سائقي المركبات توخي الحيطة والحذر على الطرق أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية التي بدأت من الآن على بعض الطرق الزراعية وحتي الصباح.

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

لحظة مقتل حمدى أبو صالح و12 من عصابته فى أسوان (فيديو)

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-11-2021

الذرة الطن بـ5550 جنيهًا والتبن بـ350 جنيهًا.. أسعار الأعلاف في الأسواق

حبس شخصين متهمين بإشعال النار فى سيارة بمدينة نصر 4 أيام

السفير الصيني بالقاهرة: مشاركة مصر في مبادرة «طريق الحرير» مهم

مصر والصين توقعان اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

لواء. محسن الفحام

من العقاب إلى التأهيل

لواء.حمدى البطران

موقف الدولة من مبادرة وقف العنف

أسماء محفوظ

الأبوة لا تسقط بالتقادم

حسين دعسة

ماذا سيحدث لو سقط أبى أحمد.. إثيوبيا إلى أين؟

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

صور

صور عقار الكونيسة المنهار

مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائى

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

ربما تعيد نتنياهو..كيف تهدد قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس حكومة "بينيت"؟

«البرلمان العربى» يدين الاقتحامات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

قاضى قضاة فلسطين يدعو لمحاكمة حاخام يهودى دعا لهدم مسجد قبة الصخرة