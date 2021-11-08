الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الجراح الأمريكى العام يدافع عن إلزامية التطعيم ضد كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

دافع فيفيك ميرثي الجراح العام بالولايات المتحدة عن قرارات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إلزامية اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مواقع العمل، بعد صدور حكم من محكمة فيدرالية بوقف تنفيذ تلك القرارات.


وأشار ميرثي -في تصريحات- إلى أن الرئيس بايدن لديه يقين بفعالية تلك الإجراءات وفي نفس الوقت على قناعة بقانونيتها.


وقال ميرثي إن الرئيس ما كان ليتخذ تلك التدابير إذا لم يكن يعتقد أنها مناسبة وضرورية، كما استشهد بمواقف من التاريخ الأمريكي يعود بعضها إلى أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة وهو جورج واشنطن خلال أحداث الثورة الأمريكية حينما ألزم الجنود بتلقي التطعيم ضد مرض الجدري، لافتًا إلى التطعيمات الواجبة سواء في الماضي والحاضر في المدارس والمستشفيات والجيش.


كانت إدارة الرئيس بايدن قد أصدرت قرارات تلزم أصحاب الشركات التي يعمل بها 100 شخص فأكثر بتطعيم العاملين ضد فيروس كورونا أو إجراء اختبار أسبوعي لضمان خلوهم من الفيروس، وهي القرارات التي أثارت دعاوى قضائية لإبطالها من قبل أكثر من ولاية أمريكية.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

من جهتها، ناشدت منظمة الصحة العالمية وجماعات إغاثية الشهر الماضي زعماء مجموعة العشرين تمويل خطة قيمتها 23.4 مليار دولار لتزويد الدول الفقيرة بلقاحات واختبارات وأدوية كورونا خلال الـ12 شهرا المقبلة.

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