بحضور وزيرة الثقافة.. مهرجان الموسيقى العربية يحتفل بمئوية صوت الجبل (صور)

تابعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، احتفالية مصر ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 30 الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بمئوية صوت الجبل وعملاق الطرب اللبنانى وديع الصافى الذى لعب دورا هاما ومؤثرا فى مجال الغناء العربى.

وقالت "عبدالدايم"، في تصريحاتها، إن المهرجان حاضنة فنية لجميع أبناء الوطن العربى من المبدعين، لافتة إلى أن الاحتفال بمئوية وديع الصافى يعد تكريما لاسمه وعرفانا بعطائاته وإبداعاته باعتباره أحد رموز الطرب.

وكانت وزيرة الثقافة قد أهدت أنطوان وديع الصافى درع المهرجان التذكارى؛ تقديرا لإسهامات والده الراحل الكبير فى مجال الأغنية.

أنطوان ومعين وأميرة فى عباءة وديع الصافى

وخلال الحفل أكد أنطوان وديع الصافى، أن مصر أول دولة احتفت بوالده وعشقه لها بدا عام 1944، مؤكدا أنه اعتبر الفن رسالة إنسانية خالصة وسخره ليعبر به عن حب الوطن والبشر، كما قدم الشكر لوزيرة الثقافة والقائمين على المهرجان، ثم ارتدى عباءة الراحل وأثبت أنه امتداده الإبداعى وتغنى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب بنخبة من الأعمال الخالدة للراحل جملت مسرح النافورة كان منها "لبنان يا قطعة سما، بالساحة تلاقينا، يا عيني ع الصبر، دار يا دار، موال الليل يا ليل، موال شاهين، عظيمة يا مصر"، وشاركت معه أميرة أحمد فى أداء "حب الدنيا"، كما قدمت أغنية "على رمش عيونها".

وسبقه معين شريف الذى توجه بتحية لبنانية إلى مصر الغالية باعتبارها قلب الأمة العربية وقبلة الفنانين ووصف المهرجان بالرائع، ثم تاأق فى أداء "راح حلفك بالغصن، موال ولو، عندك بحرية وعظيمة يا مصر" ومن أعماله الخاصة "ع الله تعود".

ـ محمد محسن يرسم لوحة غنائية تجمع التراث والحداثة

كما رسم المطرب محمد محسن بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر لوحة غنائية جمعت بين المؤلفات التراثية وأعماله الحديثة كان منها "كل ده كان ليه، مضناك، خايف أقول اللى فى قلبى، الشوق حيرنى، راح توحشينى، فى قلبى مكان، من زمان، اسلمى يا مصر" وغيرها.

كما شدت المطربة آيات فاروق بـ "يا غريب الدار، وغلطة واحدة، وشكل تاني".

وشهد مسرح معهد الموسيقى العربية حفلا ضمن سلسلة وهابيات حياها النجم محمد الحلو بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو فاروق البابلي ومشاركة كل من يحيى عبد الحليم وريم كمال.

وأحيا النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم حفلا بمكتبة الإسكندرية وسبقه فاصلا للفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية وفقرة موسيقية لعازف القانون العراقى فرات قدروى وفرقة ضفاف دجلة.

كما قدم مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد حفلا على المسرح الخارجى لفصل الإيقاع الشرقى تدريب سعيد الأرتيست.