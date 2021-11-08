تحرك برلمانى لحل أزمة غياب الإنترنت فى أغلب مدن جنوب سيناء

تقدم النائب محمد عوض السيد، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، باقتراح للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ووجهه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء و الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوصيل خطوط تليفونات أرضية بتقسيمات كثيرة بمدن محافظة جنوب سيناء، مشيرًا إلى أن أهالي المحافظة يعانون من عدم وجود خدمة الإنترنت في أغلب الأماكن كما لا يوجد بالمحافظة كابلات الفايبر (الألياف الضوئية) التي تسرع وتحسن من جودة الإنترنت.

وقال أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في اقتراحه، إن محافظة جنوب سيناء تعاني من عدم توصيل خطوط التليفونات الأرضية بتقسيمات كثيرة بمدن المحافظة جميعا مما نتج عنه مشاكل كبيرة لطلبة المدارس والجامعات الذين تعتمد دراستهم ومحاضراتهم بشكل أساسي على الانترنت.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة العمل على حل المشكلة بأسرع وقت ممكن لرفع المعاناة عن أبناء جنوب سيناء.

يذكر أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أمر بتوصيل خدمة التحول الرقمي لـ320 منشأة حكومية عن طريق خطوط الفايبر ليكون بداخل كل منشاة شبكة داخلية مؤمنة بشبكة الإنترنت (vbn) يتم ربطها بالمحافظة وذلك خلال اربعة اشهر للتيسير علي المواطنين وتوفير الجهد وتعب التنقل من القري والوديان البعيدة والمدن ايضا وسرعة قضاء خدمات المواطنين المختلفة.

أعلن محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، تسليم الموقع الخاص بإنشاء شبكة أرضية جديدة في حي النصر الجديد التابع لمدينة الطور، للشركة المصرية للاتصالات؛ لرفع المقاسات، واتخاذ ما يلزم للبدء في توصيل خطوط التليفون الأرضي" والفايبر للإنترنت" وتركيب الكباين.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه سيجرى البدء في توصيل الخطوط للوحدات السكنية كما سيجرى إنشاء شبكة أرضية جديدة بمدينة الطور بمنطقة مساكن الـ 1560 وحدة، و مساكن الفيروز، ومساكن حي النادي الجديدة، ومساكن ابني بيتك بإجمالي سعة 3700 خط، إضافة لتركيب عدد 12 وحدات MSAN بإجمالي سعة 7072 خط.

وأوضح المحافظ أنه رفع كفاءة الشبكة بجميع السنترالات على مستوى المدن، لإمكانية تحمل سرعات الإنترنت لتصل من 16 ميجا إلى 20ميجا، وصيانة جميع الكباين والبكسيات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، بواقع 7078 بكس، و311 كابينة. ​