تراجع جديد فى سعر اليورو اليوم الإثنين لدى البنوك المصرية

واصل سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك، تراجعه أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين الموافق 8/11/ 2021، خلال الأسبوع الجاري وسط استقرار أسعار معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية.



سعر اليورو اليوم الاثنين 8-11-2021



وتراوح سعر شراء اليورو في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 17.994 جنيه و18.112 جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 18.2159 جنيه لـ 18.22305 جنيه، حيث ارتفع سعر الشراء لدى البنك المركزي المصري من 18.097 جنيه لـ 18.1127 جنيه ، وارتفع سعر البيع من 18.2147 جنيه لـ 18.2305 جنيه ، واستقر سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء عند 18.0079 جنيه، واستقر سعر البيع عند 18.2159 جنيه ، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" استقر سعر الشراء عند 18.0132 جنيه ، كما استقر سعر البيع عند 18.2159جنيه.



وسجل سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري استقر عند 18.0079 جنيه، وارتفع سعر البيع من 18.2002 جنيه لـ 18.2159 جنيه، واستقر سعر اليورو "تحويل" عند 18.0079 جنيه للشراء، بينما ارتفع من 18.2002 جنيه لـ 18.2159 للبيع.



وانخفض سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية من 18.052 جنيه لـ 17.994 جنيه للشراء، كما انخفض سعر البيع من 18.295 جنيه لـ 18.228 جنيه ، وانخفض سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي من 18.0763 جنيه لـ 18.0309 جنيه للشراء، ومن 18.3068 جنيه لـ 18.239 جنيه للبيع.



يذكر أن منطقة اليورو تشهد نوع من الترقب لمستويات الأسعار على خلفية الارتفاعات الأخيرة التى سجلها معدل التضخم فى عدد كبير من بلدان المنطقة وصفت بالأعلى منذ 13 عام، وهو ما تزامن معه قرار البنك المركزى الأوروبى بالإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغير، وسط توقعات بعودة معدل التضخم إلى مستوياته الطبيعية بعد إنتهاء الحزم التحفيزية التى اتخذتها الدول فى مواجهة جائحة كورونا.