الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد مسلسل ضل راجل لياسر جلال ونيرمين الفقي على قناة cbc

ضل راجل
ضل راجل

تعرض قناة «سي بي سي» مسلسل ضل راجل للنجم ياسر جلال، في الفترة الحالية، إذ لاقى ردود أفعال إيجابية عقب عرضه خلال شهر رمضان الماضي. 

وبدأت قناة cbc في عرض مسلسل «ضل راجل» لياسر جلال، على شاشتها في الساعة 7 مساء ويعاد الساعة 4 صباحًا والساعة 11 صباحًا، كما يعرض على قناة cbc دراما الساعة 10 مساء والإعادة 9 صباحًا والساعة 2 مساء، بعد العرض الأول للعمل في شهر رمضان الماضى على قناة الحياة وإعادة عرضه على ذات القناة.

أحداث المسلسل

تدور أحداث المسلسل حول «جلال» الذى يجسد دور مدرس ألعاب من منطقة شعبية، ولكنه يلجأ للعمل كسائق تاكسي بعد الظهر نظرا لظروف المعيشة الصعبة التي يواجهها، وتتعرض ابنته لحادث اعتداء ومحاولة إجهاض وتدخل المستشفى ويحاول البحث عن الجاني، خاصة بعدما علم أن ابنته حامل وأن والد الجنين هو الذى حاول إجهاضها، ويحاول طوال الحلقات الوصول إلى حق ابنته فى مواجهة أصحاب النفوذ.

أبطال المسلسل

«ضل راجل» تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

وفي سياق متصل، يستعد ياسر جلال هذه الفترة لمسلسله الرمضاني المقبل، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

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