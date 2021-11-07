الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حفل نصير شمة كامل العدد فى أول أيام مهرجان قصر المنيل للموسيقى

نصير شمه
نصير شمه

شهد قصر الأمير محمد علي بالمنيل مساء اليوم، انطلاق أولى حفلات مهرجان جمعية أصدقاء قصر المنيل للموسيقى، برئاسة البرنس عباس حلمي، وأحياه الموسيقار العراقي الكبير نصير شمة بالحديقة الملكية بالقصر.

حضر حفل الافتتاح عدد من الشخصيات العامة كان على رأسهم البرنس عباس حلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات، والسفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، والسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والسفير أحمد نايف الديلمي سفير دولة العراق بالقاهرة، ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي، ورفع المهرجان في أول أيامه لافتة كامل العدد.

تضمن الحفل مجموعة من مُؤلفات "شمة" الموسيقية، بالإضافة إلى عزف عدد من مؤلفات الفنان الكبير، أبرزها، "الأندلس تفتح أبوابها"، "تانجو"، بجانب مقطوعات موسيقية من التراث الموسيقي العربي.

تشهد الدورة الحالية، والتي تقام حفلاتها بالحديقة التاريخية للقصر، مشاركة متميزة لثلاثة فنانين عالميين هم الموسيقار العراقى الكبير نصير شمه، بمصاحبة فرقته الموسيقية، وسيقام غدا حفل أسطوري للمايسترو العالمى رمزى يسي يعزف خلاله عددا من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة، ويختتم المهرجان فعاليات دورته الثالثة لهذا العام بحفل راقٍ في ثالث أيامه للسبرانو العالمية فاطمة السعيد.

يهدف مهرجان أصدقاء متحف قصر المنيل للموسيقى الكلاسيكية، للارتقاء بالذوق العام من خلال الموسيقى الكلاسيكية الراقية، وهو المهرجان الأول من نوعه الذي يهتم بهذا اللون الفريد والمتميز من الموسيقي.
شارك في الدورات السابقة للمهرجان، ومنذ انطلاقه عدد كبير من الفنانين والفرق الموسيقية الكلاسيكية العالمية.
ويواصل المهرجان عطاءه الفني لهذا العام من خلال حفلات متميزة لفنانين عالميين لهم بصمة بارزة في عالم الموسيقى.

نصير شمه
نصير شمه
نصير شمه
نصير شمه
نصير شمه
نصير شمه
نصير شمه
نصير شمه
نصير شمه
نصير شمه
received_1196376917516404
received_1196376917516404
الذوق العام وزير الاتصالات الاتحاد الأوروبي المملكة العربية المملكة العربية السعودية الأمير محمد علي الدكتور عمرو طلعت المتحف مجموع الجمهوري السفير بسام راضي طبق التراث الموسيقي الاتحاد الاور ر المملكة العربية السعودية المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية البرنس عباس حلمي

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وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

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