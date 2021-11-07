آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، حيث توقع بعض الخبراء العاملين في السياحةً الدينية (برامج الحج والعمرة) فتح الطيران بين المملكة وباقي الدول قريبا.

ولذلك يرغب العديد من المصريين معرفة موعد إعادة فتح الطيران السعودي الدولي المباشرة وعودة الحركة الجوية للطيران السعودي وآخر أخبار تشغيل للطيران السعودي خاصة مع تخفيف الإجراءات الاحترازية وإعادة استقبال المملكة المعتمرين من البلدان الإسلامية لأداء مناسك العمرة، والبدء في فتح المساجد وتخفيف الإجراءات الاحترازية.

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

وآكد ناصر تركي عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف السياحيةً أن المملكة تتأهب لفتح العمرة للدول الأكثر عددا من المعتمرين قريبا، حيث اتخذت المملكة العديد القرارات التأهيلية لإعادة فتح الطيران الدولي، حيث فتحت جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية لمواطني الدول الإسلامية استعدادا لأداء فريضة العمرة بالشروط الاحترازية التي تتعامل بها المملكة، لذلك من المتوقع بعد أن فتحت المملكة الأجواء لجميع الدول أن تعلن قريبا عن تشغيل حركة الطيران الدولي بينها وبين الدول الأخرى بعد توقف دام سنوات بسبب انتشار جائحة كورونا.

موعد فتح الطيران السعودي الدولي

يشار إلى أن المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، أكد في تصريحات سابقة أنه حتى الآن لم تتلق السلطة أي إخطارات بشأن إعادة تشغيل الرحلات المباشرة بين المملكة العربية السعودية ومصر، وآن الطيران بين مصر والمملكة متاحا بشروط ومحدد لفئات تم الإعلان عنها من قبل.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية



وأكد أن الأمر متعلق بالشأن السعودي ولا يحق لأي دولة مناقشة أو التدخل فيه، خاصة وأن الأمر متعلق بتخوف القيادات من انتشار فيروس كورونا بين المعتمرين والمواطنيين سواء رواد المملكة أو مواطنيها.



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وأكد المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصرية في تصريحات، أن مصر للطيران على أتم الاستعدادات لبدء الرحلات وذلك بعد الإعلان الرسمي عن فتح الطيران بين البلدين.

وأشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا، أصبحت في انخفاض بالإضافة إلى أن الشركة القابضة لمصر للطيران وكذلك كافة المطارات المصرية تطبق أعلى المعايير الدولية في تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لتعليمات منظمةً الصحة العالمية.