ترشيد الإنفاق وزيادة إيرادات قناة السويس: حصاد «التخطيط» في 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الأحد، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية:



تبدأ الحكومة اعتبارًا من نوفمبر الجارى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، لمدة 6 أشهر في ظل استمرار الجائحة، بناءً على ما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

https://www.dostor.org/3620117



وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على قرار بشأن ترشيد الإنفاق الاستثمارى بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية لمدة 6 أشهر في ظل استمرار الجائحة، وذلك بناءً على ما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

https://www.dostor.org/3620218



كشف مصدر مطلع بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن خطة انتقال موظفي الدولة إلى الحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ستتم على عدة مراحل اعتبارًا من النصف الثانى من ديسمبر المقبل، بما يضمن اختبار العمل بشكل تجريبى من داخل المقار الجديدة للوزارات والجهات التابعة وذلك لمدة تستمر حتى منتصف العام المقبل 2020، على أن ينتظم العمل بشكل كامل داخل الحى الحكومي خلال النصف الثاني من 2022.



https://www.dostor.org/3620059



بلغت قيمة الإنتاج الصناعى السلعى لهذا العام 303.5 مليار جنيه عام 2019/2018 مقابل 262.7 مليار جنيه عام 2018/2017، بنسبة زيادة قدرها 15.5% بسبب زيادة المبيعات وارتفاع الأسعار.

https://www.dostor.org/3619780



أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إيرادات السكك الحديدية شهريًا لتسجل 290.8 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 253.8 مليون جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه بنسبة زيادة قدرها 14.5%، بينما كانت الهيئة قد حققت إيرادات قدرها 299.9 مليون جنيه خلال شهر أغسطس 2021، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

https://www.dostor.org/3620036

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عائدات هيئة قناة السويس إلى 72.8 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الحالى 2021، لافتًا إلى أن قناة السويس حققت خلال شهرى سبتمبر وأغسطس الماضيين إيرادات شهرية قدرها 8.8 مليار جنيه بكل منهما، وهى الأعلى منذ شهر أكتوبر 2018 ، حينما بلغ حجم الإيرادات حينها 9 مليارات جنيه.

https://www.dostor.org/3619833