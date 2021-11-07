الأحد 07 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ترشيد الإنفاق وزيادة إيرادات قناة السويس: حصاد «التخطيط» في 24 ساعة

الدكتورة هالة السعيد،
الدكتورة هالة السعيد،

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الأحد، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية:


تبدأ الحكومة اعتبارًا من نوفمبر الجارى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، لمدة 6 أشهر في ظل استمرار الجائحة، بناءً على ما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

https://www.dostor.org/3620117


وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على قرار بشأن ترشيد الإنفاق الاستثمارى بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية لمدة 6 أشهر في ظل استمرار الجائحة، وذلك بناءً على ما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

https://www.dostor.org/3620218


كشف مصدر مطلع بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن خطة انتقال موظفي الدولة إلى الحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ستتم على عدة مراحل اعتبارًا من النصف الثانى من ديسمبر المقبل، بما يضمن اختبار العمل بشكل تجريبى من داخل المقار الجديدة للوزارات والجهات التابعة وذلك لمدة تستمر حتى منتصف العام المقبل 2020، على أن ينتظم العمل بشكل كامل داخل الحى الحكومي خلال النصف الثاني من 2022.


https://www.dostor.org/3620059


بلغت قيمة الإنتاج الصناعى السلعى لهذا العام 303.5 مليار جنيه عام 2019/2018 مقابل 262.7 مليار جنيه عام 2018/2017، بنسبة زيادة قدرها 15.5% بسبب زيادة المبيعات وارتفاع الأسعار.

https://www.dostor.org/3619780


أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إيرادات السكك الحديدية شهريًا لتسجل 290.8 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 253.8 مليون جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه بنسبة زيادة قدرها 14.5%، بينما كانت الهيئة قد حققت إيرادات قدرها 299.9 مليون جنيه خلال شهر أغسطس 2021، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

https://www.dostor.org/3620036

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عائدات هيئة قناة السويس إلى 72.8 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الحالى 2021، لافتًا إلى أن قناة السويس حققت خلال شهرى سبتمبر وأغسطس الماضيين إيرادات شهرية قدرها 8.8 مليار جنيه بكل منهما، وهى الأعلى منذ شهر أكتوبر 2018 ، حينما بلغ حجم الإيرادات حينها 9 مليارات جنيه.

https://www.dostor.org/3619833

 

التخطيط ترشيد الإنفاق الاستثمارى الاحصاء إيرادات قناة السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

لحظة مقتل حمدى أبو صالح و12 من عصابته فى أسوان (فيديو)

الأهلى عن أسيست السولية: لوحة فنية لا تمل من مشاهدتها

«هيهي».. كل ما نعرفه عن متحور كورونا الجديد

مصدر أمني يوضح حقيقة قيام سائق بخطف فنانة

هل ينقلب السحر على الساحر؟.. أسرار جديدة من محاكمة الأمير أندرو

هل تهدد البراكين الخامدة البنية التحتية الأمريكية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

لواء. محسن الفحام

من العقاب إلى التأهيل

لواء.حمدى البطران

موقف الدولة من مبادرة وقف العنف

أسماء محفوظ

الأبوة لا تسقط بالتقادم

حسين دعسة

ماذا سيحدث لو سقط أبى أحمد.. إثيوبيا إلى أين؟

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

صور

صور عقار الكونيسة المنهار

مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائى

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

ربما تعيد نتنياهو..كيف تهدد قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس حكومة "بينيت"؟

«البرلمان العربى» يدين الاقتحامات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

قاضى قضاة فلسطين يدعو لمحاكمة حاخام يهودى دعا لهدم مسجد قبة الصخرة