طالبان تعين 44 من أعضائها حكام أقاليم وقادة شرطة فى أنحاء أفغانستان

عينت حركة طالبان، اليوم الأحد، 44 من أعضائها في مناصب رئيسية منها حكام أقاليم وقادة شرطة، في خطوة رئيسية على طريق تعزيز قبضتها على الحكم في الوقت الذي تعاني فيه أفغانستان من مشكلات أمنية واقتصادية متزايدة.

وأعلنت طالبان عن قائمة الأدوار الجديدة لأعضائها، ومن بينهم قاري باريال الذي سيتولى منصب حاكم إقليم قندهار ووالي جان حمزة الذي سيضطلع بدور قائد شرطة المدينة.



وكان القائم السابق بأعمال قائد شرطة كابول، مولوي حمد الله مخلص، قُتل هذا الشهر في هجوم على أكبر مستشفى عسكري أفغاني بوسط كابول.



وسيطرت طالبان على مقاليد الحكم في أفغانستان يوم 15 أغسطس، لكنها تواجه مصاعب جمة في الوفاء بتعهدها باستعادة النظام والأمن بعد حرب دامت عقودا.

وشن تنظيم داعش الارهابي موجة من الهجمات في أنحاء البلاد، بينما هوى الاقتصاد في أزمة.



وثمة دعوات دولية للحركة كي تتفاوض مع أطراف سياسية أخرى لتشكيل حكومة شاملة تضم الأقليات والنساء، وإن لم يتحقق بعد تقدم كبير في هذا الإطار.

مقتل 4 ناشطات



وفي سياق آخر، أقرت حركة طالبان, السبت، بمقتل 4 ناشطات بعد العثور على جثثهن في مزار شريف، وفقا لما نقلته فضائية «العربية» في خبر عاجل.

جاء ذلك وسط مخاوف كبيرة على مصير طفل رضيع أفغاني الجنسية، انتشرت صورته على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، بعد أن تسلمه جندي أمريكي من فوق جدار مطار كابول خلال عمليات الإجلاء من أفغانستان، واعتبر أيقونة الحدث الأبرز وقتها وهو سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

وبدموع الفراق يروي ميرزا علي أحمد، والد الطفل، تفاصيل الواقعة، حيث يقول إنه اتخذ قرارًا فجائيا عندما وجد نفسه وزوجته «ثريا» نفسيهما وأطفالهما الخمسة في 19 أغسطس وسط حشد من الفوضى خارج بوابات مطار كابول في أفغانستان، عندما سأل جندي أميركي، من فوق السياج الطويل، عما إذا كانوا بحاجة إلى المساعدة.