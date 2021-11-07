3 فنانين يدخلون في بلاتوهات مدينة الإنتاج بسبب «نقل عام»

تعاقدت الفنانة ريم البارودي على المشاركة في بطولة مسلسل "نقل عام"، بمشاركة محمود عبدالمغني.

و“نقل عام ” من تأليف ورشة كتابة وإخراج المخرج عادل أديب، كما يشارك في بطولته الفنان محمود حميدة ويصور صناع المسلسل المشاهد الأولى منه والتي تستمر لمدة أسبوع في بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامي.

كما يشارك في في المسلسل كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة وعرضه سيكون الفترة المقبلة خارج موسم رمضان.