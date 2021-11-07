الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

3 فنانين يدخلون في بلاتوهات مدينة الإنتاج بسبب «نقل عام»

محمود حميدة
محمود حميدة

تعاقدت الفنانة ريم البارودي على المشاركة في بطولة مسلسل "نقل عام"، بمشاركة محمود عبدالمغني.

و“نقل عام ” من تأليف ورشة كتابة وإخراج المخرج عادل أديب، كما يشارك في بطولته الفنان محمود حميدة ويصور صناع المسلسل المشاهد الأولى منه والتي تستمر لمدة أسبوع في بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامي. 

كما يشارك في في المسلسل كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة وعرضه سيكون الفترة المقبلة خارج موسم رمضان.

محمود حميدة ريم البارودي فاروق الفيشاوي دراما رمضان محسن محي الدين الفنان الراحل رمضان الماضي الفنانة ريم البارودي الفنانة حنان مطاوع

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