الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

عماد السايح: إجراء انتخابات ليبيا في موعدها ولا مجال للتأجيل

عماد السايح
عماد السايح

أكد عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الأحد، أنهم ملتزمون بضرورة استقالة أي مترشح من منصبه قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات المقرر إجرائها في 24 ديسمبر المقبل.

 

وأوضح رئيس مفوضية الانتخابات أن مجلس النواب أكد موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، مشيرا إلى أن الصراعات السياسية لم تتوقف منذ 2011 بسبب المرحلة الانتقالية المستمرة، حسب تصريحات له مع قناة "الحدث".

 

وأضاف السايح: "لا أعتقد أن بقاء المرتزقة سيؤثر في سير العملية الانتخابية والسلطات ستواجه أي عمليات مسلحة قد تقوم بها الميليشيات أو المرتزقة لكن خروج المرتزقة من شأنه تهيئة ظروف انتخابية أفضل".

 

وأوضح أن المفوضية لا تواجه أي ضغوط سياسية لأنها هيئة مستقلة، معتبرا أن من حق سيف الإسلام القذافي الترشح لانتخابات الرئاسة إذا توفرت فيه الشروط.

 

وكشف السايح عن تعاقد مفوضية الانتخابات مع شركة لنقل بريد تصويت الناخبين الليبيين في عدد من العواصم موضحا أن استخدام بطاقات الانتخاب سيساهم في مكافحة التزوير.

 

وأوضح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية أن لكل مرشح رئاسي أو برلماني الحق في تعيين وكلاء لمراقبة الانتخابات، كما ان لدى المفوضية 1906 مراكز انتخابية في مختلف أرجاء ليبيا.

 

وأضاف السايح: "عمداء البلديات أكدوا المساهمة في إجراء الانتخابات بموعدها"، متابعا إن هناك حملة تسعى لتشكيك المواطن في عمل المفوضية والتي هي ليست طرفا سياسيا لكنها تطبق القوانين الصادرة من مجلس النواب.

 

وأكد رئيس مفوضية الانتخابات أن هناك أطرافا مازالت معارضة لإجراء الانتخابات في موعدها، مشيرا إلى أنهم يسعون لإجراء الانتخابات بموعدها في 24 ديسمبر 2021 ولا يوجد مجال لتأجيل الانتخابات إلا إذا استجدت أمور طارئة.

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