جامعة بنى سويف التكنولوجية تطلق مسابقة «بداية حلم»

أعلن الدكتور محمد شكر ندا رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، عن إطلاق مسابقة «بداية حلم» بجامعة بني سويف التكنولوجية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأكد رئيس الجامعة أهمية هذه المبادرات التي تهدف إلى تكوين فريق العمل ودمج الشباب فى الأنشطة المختلفة فأهمية هذه المسابقة تكمن فى تحقيق أعلى نسبة مشاركة من الشباب في البناء المجتمعي وتدريب وتأهيل الشباب ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، وترسيخ المبادئ والأخلاقيات والسلوكيات الإيجابية من خلال ممارسة عملية من الشباب، والربط الفعال ما بين المبادرات المتنوعة ورؤية مصر 2030 بما يعزز ثقة الشباب بالمنظومة الوطنية المتكاملة، وإعلاء قيمة العمل الجماعي وترسيخ مبدأ الثواب المرتبط بالإجادة والإنتاجية.