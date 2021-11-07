الأحد 07 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الإفريقى يعتزم ترشيح 5 شباب سفراء للسلام

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي عبر مفوضية الشئون السياسية والسلام والأمن، عن ترشيح المجموعة الثانية من سفراء الشباب الأفارقة من أجل السلام بعد غد الثلاثاء كجزء من الاحتفالات بمناسبة يوم الشباب الإفريقي.
ذكر بيان الاتحاد الإفريقي، أن الترشيحات تعد نشاط قانوني للاتحاد لتنفيذ قرار الدورة العادية الـ33 لرؤساء الدول والحكومات (فبراير 2020) والتي أقرت تعيين مجلس السلام والأمن لخمسة سفراء إقليميين للشباب من أجل السلام.
وسيجمع الحدث ممثلين من مفوضية الاتحاد الإفريقي واللجان الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية والشباب الأفارقة من جميع أنحاء القارة وسيعقد في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري، بتنسيق مختلط، في كل من مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا وعبر منصة "زووم" عبر الإنترنت.
وسيخضع 15 متأهلاً للتصفيات النهائية، ثلاثة من كل منطقة من المناطق الفرعية الخمس في إفريقيا، لعملية فحص صارمة لاختبار معرفتهم بشأن قضايا الحكم والسلام والأمن الإفريقية والمهارات الحياتية والشخصية.
يذكر أنه في 21 سبتمبر الماضي، في اليوم الدولي للسلام، جمع برنامج الشباب من أجل السلام الإفريقي التابع للاتحاد الإفريقي، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، شخصيات إفريقية مؤثرة من الشباب للعمل في تآزر في مكافحة المعلومات المضللة والتضليل وخطاب الكراهية وغيرها من أشكال التمييز والتسلط والمضايقات عبر الإنترنت.

الاتحاد الافريقى سفراء للسلام إثيوبيا أديس أبابا

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وائل لطفي

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