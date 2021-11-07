أمازون تسعى للحصول على موافقة أمريكية لنشر 4500 قمر صناعي إضافي لمشروع الإنترنت

تسعى شركة أمازون للحصول على موافقة من منظمي الاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية لنشر أكثر من 4500 قمر صناعي إضافي كجزء من جهود الشركة لتقديم إنترنت عريض النطاق إلى مناطق حول العالم تفتقر إلى الخدمة عالية السرعة.

وأفاد موقع "جادجتس 360" التقني اليوم، بأن عملاق التكنولوجيا طلبت أيضا من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية الموافقة على إطلاق وتشغيل قمرين صناعيين نموذجيين بحلول نهاية عام 2022 ضمن مشروع الإنترنت الخاص بها.

وقالت أمازون سابقا إنها تخطط لإنفاق ما لا يقل عن 10 مليارات دولار لبناء 3236 من هذه الأقمار الصناعية من خلال برنامج "Project Kuiper-مشروع كوبير" الخاص بها.

وأوضحت أمازون - في طلبها - أن الأقمار الصناعية "ستخدم المنازل والمستشفيات والشركات والوكالات الحكومية وغيرها من المنظمات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في المناطق الجغرافية التي لا تزال تفتقر إلى النطاق العريض الموثوق به".

وأضافت الشركة "على الرغم من تحسن الاتصال على أساس عالمي، فإن 51% فقط من سكان العالم و 44% من سكان البلدان النامية متصلون بالإنترنت".

وعلي صعيد اخر.. تعهّد الملياردير الأمريكي، جيف بيزوس، مؤسس شركة "أمازون" وثاني أغنى رجل في العالم، بتخصيص 2 مليار دولار أمريكي من "صندوق بيزوس للأرض" من أجل تجديد الطبيعة وتحويل أنظمة الغذاء.

وقال بيزوس، الثلاثاء، في خطابه أمام مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للتغير المناخي (كوب26)، المنعقد حاليًا في جلاسجو باسكتلندا: "يجب علينا صون ما هو باقٍ لدينا، يجب علينا استعادة ما فقدناه، ويجب علينا تنمية ما نحتاجه للعيش دون تخريب الكوكب للأجيال القادمة في المستقبل"، حسب ما نقلت عنه مجلة "فوربس" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

وأشارت المجلة إلى أن تعهد "بيزوس"، اليوم يُضاف إلى تعهّده، في سبتمبر الماضي، بتخصيص مليار دولار من أجل جهود مكافحة تغير المناخ.