الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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هاشتاج

«مصر تكتب شهادة وفاة فيروس سي».. قصة هاشتاج يتصدر «تويتر»

فيروس سي
فيروس سي

تصدر هاشتاج مصر تكتب شهادة وفاة فيروس سي تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد إعلان خلو مصر من هذا المرض بعد القضاء عليه ضمن مبادرة «100 مليون صحة».

وفي سياق ذلك، ترصد "الدستور" كيف تفاعل المغردون مع هاشتاج مصر تكتب شهادة وفاة فيروس سي.

كتب أمير سلامة، أحد رواد السوشيال ميديا عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر" قائلا: "مصر‬⁩ عانت لسنين من وحش اسمه ⁦‪فيروس‬⁩ ⁦‪سي‬⁩... النهاردة العالم بيعلن إننا هزمنا الوحش".

بينما قال شهاب: "ربنا يجازي اللي كان السبب كل خير.. حياتنا اتغيرت لما والدي اتعالج وخف من ⁦‪فيروس‬⁩ ⁦‪سي‬⁩  شكرا".

وتابع شهاب: "مصر‬⁩ خالية من الأمراض شعار مبادرة 100 مليون صحة اللي بيتحقق يوم بعد يوم بشهادة دول العالم.. ⁦‪مصر‬⁩ خالية من ⁦‪فيروس‬⁩ ⁦‪سي‬⁩".

بينما علقت سارة الطهطاوي: "مصر‬⁩ بدأت التحدي في 2018 والنهاردة في 2021 ⁦‪مصر‬⁩ والعالم بيعلنها بلدنا خالية من ⁦‪فيروس‬⁩ ⁦‪سي‬⁩ ".

وتابعت مروى محمد: "فيروس‬⁩ ⁦‪سي‬⁩ مكانش مجرد مشكلة صحية دا كان قضية أمن قومي لأنه مش بس بيأثر على صحة الشخص لا ده بيأثر على حياته بالكامل".

وكان الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، قال  خلال مداخلة تليفزيونية إنه بنهاية 2021 سنعلن أن مصر خالية من فيروس سي، مضيفا أن 98% من المرضي الذين يعانون منه تم علاجهم، ولا يوجد مرضى يترددون على مستشفيات الكبد الآن بفضل الدعم الرئاسي.

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