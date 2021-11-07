«الصندوق السعودي للتنمية» يناقش مشروعات التنمية فى موريتانيا

التقى سلطان بن عبد الرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية اليوم الأحد، في مقر الصندوق، سيدي عالي ولد سيدي عالي سفير جمهورية موريتانيا الإسلامية لدى المملكة.

ورحّب الرئيس التنفيذي بالسفير خلال وصوله مقر الصندوق، وبحثا المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والمشاريع التنموية القائمة والمقدمة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالجمهورية الموريتانية الإسلامية، كما ناقشا التحديات التي تواجه سير العمل التنموي.

وأعرب السفير عن امتنانه للجهود التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله- من خلال الصندوق السعودي للتنمية لدعم الدول الصديقة وذلك من خلال المشاريع التنموية.