«الزراعة» تكشف أعراض عفن الجذور في زراعات الخس

كشفت وزارة الزراعة ممثلة في قسم بحوث الخضر بمركز البحوث الزراعية عن أعراض مرض عفن الجذور في زراعات الخس والتي تتمثل في:

1- وجود بقع صغيرة أو كبيرة تغطي الأوراق بالكامل.

2- نمو التقرحات والفطريات التي تميل إلى اللون الأبيض.

3- جفاف الأوراق وميلها للون البني المحمر.

4- نمو الفطريات على حواف الأوراق في الفترات الدفيئة.

5- تكون أجسام صغيرة غير منتظمة على رأس الخس وأسفل التربة.

6- يظهر العفن واضحًا عند قطع رأس النباتات في الجزء السفلي من الرأس.

مرض عفن قاعدة الخس

تساعد درجات الحرارة المنخفضة على تكون الفطريات على الخس، حيث تفضل درجة حرارة تتراوح بين 25 إلى 27 درجة مئوية، يعيش في التربة أو في مخلفات نبات الخس وينتشر ذلك الفطر بين الحقول بواسطة الرياح والمياه ويستطيع العيش لفترات طويلة بالتربة حيث إنه يتغذّى على المواد العضوية.

وقاية الخس من عفن القاعدة:

1- التخلص من الحشائش والنباتات المصابة بالعفن بالحرق.

2- انتقاء أصناف مقاومة للأمراض قبل الزراعة أو معالجتها بالمبيدات الفطرية ونقعها في ماء ساخن من قبل الزراعة .

3- الحرص على عدم تعاقب زراعة محاصيل متقاربة.

4- استخدام الري بالتنقيط لأن الري بالرش يوفر رطوبة كبيرة على الأوراق تساعد على انتشار الفطريات.

مكافحة عفن قاعدة الخس

يمكن مكافحة مرض عفن القاعدة على نبات الخس من خلال استخدام مبيد فطري مثل كبريتات النحاس أو المنتجات النحاسية بشكل عام للتطهير والوقاية قبل الإصابة بالمرض.

يعتبر الخس من أهم محاصيل الخضر الشتوية التي لا غنى عنه في طبق السلاطة والتي تبدأ زراعته من شهر سبتمبر حتى نوفمبر وقد تستمر حتى فبراير في بعض المناطق.