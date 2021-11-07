عمر العبداللات: أستعد للمشاركة في «إكسبو دبي» ببرنامج غنائي متنوع

بدأت الاستعدادات والترتيبات النهائية الكبيرة والضخمة لاستقبال الجمهور الإماراتي والخليجي والعربي وأبناء الجالية الأردنية في الحفل المقرر 12 نوفمبر الجاري، والذي يحييه "صوت الأردن" النجم العربي عمر العبداللات على مسرح اليوبيل بمعرض "إكسبو 2020 دبي"، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للأردن في المعرض.

وأكد عمر العبداللات، أنه بات مستعداً لمشاركة إخوانه الإماراتيين في هذا الحدث الاستثنائي العالمي الذي يقام لأول مرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، موضحًا أنه أعد برنامجًا غنائيًا من أجمل أغنياته والأكثر شعبية بين الجمهور ذات الألوان الموسيقية الغنائية المتنوعة، والذي يقدمهم بعرضه المباشر على أنغام فرقته الموسيقية، ويبدأ العبداللات حفله في التاسعة مساء على مسرح الوصل بمعرض "إكسبو 2020 دبي".