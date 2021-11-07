الأحد 07 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمر العبداللات: أستعد للمشاركة في «إكسبو دبي» ببرنامج غنائي متنوع

عمر العبدلات
عمر العبدلات

بدأت الاستعدادات والترتيبات النهائية الكبيرة والضخمة لاستقبال الجمهور الإماراتي والخليجي والعربي وأبناء الجالية الأردنية في الحفل المقرر 12 نوفمبر الجاري، والذي يحييه "صوت الأردن" النجم العربي عمر العبداللات على مسرح اليوبيل بمعرض "إكسبو 2020 دبي"، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للأردن في المعرض.

وأكد عمر العبداللات، أنه بات مستعداً لمشاركة إخوانه الإماراتيين في هذا الحدث الاستثنائي العالمي الذي يقام لأول مرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، موضحًا أنه أعد برنامجًا غنائيًا من أجمل أغنياته والأكثر شعبية بين الجمهور ذات الألوان الموسيقية الغنائية المتنوعة، والذي يقدمهم بعرضه المباشر على أنغام فرقته الموسيقية، ويبدأ العبداللات حفله في التاسعة مساء على مسرح الوصل بمعرض "إكسبو 2020 دبي".

الولايات المتحدة المنطقة العربية المنطقة عمر العبداللات اليوم الوطني الاحتفال 2020 فرقته الموسيقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

لحظة مقتل حمدى أبو صالح و12 من عصابته فى أسوان (فيديو)

الباز: السيسي أنهى عصر وضع حجر الأساس.. ومصر لا تتسول الاستثمارات

أين نحن من الموجة الرابعة لفيروس كورونا؟

مصدر أمني يوضح حقيقة قيام سائق بخطف فنانة

اعرف.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا فى مصر وطريقة الحجز

مائل للبرودة ليلًا.. «الأرصاد» تنصح بارتداء الملابس الخريفية هذا الأسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

لواء. محسن الفحام

من العقاب إلى التأهيل

لواء.حمدى البطران

موقف الدولة من مبادرة وقف العنف

أسماء محفوظ

الأبوة لا تسقط بالتقادم

حسين دعسة

ماذا سيحدث لو سقط أبى أحمد.. إثيوبيا إلى أين؟

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

صور

صور عقار الكونيسة المنهار

مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائى

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

ربما تعيد نتنياهو..كيف تهدد قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس حكومة "بينيت"؟

«البرلمان العربى» يدين الاقتحامات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

قاضى قضاة فلسطين يدعو لمحاكمة حاخام يهودى دعا لهدم مسجد قبة الصخرة