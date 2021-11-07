الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

معرض خيري للملابس في أول أيام أسبوع خدمة المجتمع بـ«تمريض المنوفية»

قيادات كلية تمريض
قيادات كلية تمريض المنوفية

بدأت اليوم فعاليات أسبوع خدمة المجتمع بكلية التمريض جامعة المنوفية، تحت رعاية عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتور عبد الرحمن الباجوري مستشار رئيس الجامعة  لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة ايناس قاسم عميد الكلية والدكتورة آمال شحاتة المنسق العام للأسبوع تحت عنوان «بيئة آمنة تساوي حياة».

وأشارت الدكتورة إيناس قاسم عميدة كلية التمريض إلى أن الأسبوع يتضمن فقرات هامة ومتنوعة تشمل معرض ملابس خيرية ومشغولات يدوية، وحملة للتوعية والاكتشاف المبكر عن سرطان الثدي بكليات الجامعة تماشيا مع مبادرة الحفاظ علي صحة المرأة بجانب عقد ندوات تثقيفية حول الوقاية من كورونا واللقاحات المختلفة ومضاعفات مرض السمنة وقافلة  توعوية وزيارة لمرضي معهد الكبد.

وأضافت الدكتورة آمال شحاتة أنه تم اليوم افتتاح معرض الملابس المشغولات اليدوية وبدء حملة التوعية بأهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي بالمجمع النظري و كليتي العلوم والصيدلة، كما تم افتتاح الدورة التدريبية لإعداد قيادات شبابية للوقاية من الإدمان والتعاطي بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تحت عنوان (اختار حياتك) وتستمر فعاليات الدورة على مدار 3 أيام.

ويهدف التدريب لاكتساب بعض المهارات الحياتية التي تفيد في الحياة بشكل عام وفي الوقاية من الإدمان والتعاطي بشكل خاص ومنها (التعارف، التواصل، العمل الجماعي، حل المشكلات، العلاقات الأسرية، ضغط الاقران، التعبير عن الذات، التعبير عن المشاعر) مع ربط هذه المهارات جميعاً بمشكلة الإدمان والتعاطي وكيفية توظيفها للوقاية من الإدمان والتعاطي.

محافظة المنوفية ملابس معرض تعاون جلسة على محافظ زيارة جامعة أيام

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