استدرجاها بحجة اللعب.. اعترافات شابين قتلا طفلة فشلا في اغتصابها بسوهاج

تباشر النيابة العامة في سوهاج التحقيق مع مراهق ونجل عمه بتهمة خطف وقتل طفلة بعد فشلهم في التعدي عليها.

وأكد المتهمان في الاعتراف أمام النيابة العامة أنهما استدرجا المجني عليها بحجة اللعب وحاولا التعدي عليها، وخوفا من إبلاغ أسرتها قاما بالتخلص منها بإلقائها في الترعة وفروا هاربين.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما تبلغ لمركز البلينا أمن سوهاج من سائق مقيم بناحية دائرة المركز باختطاف كريمته، تبلغ من العمر عامين، من أمام مسكنه بذات الناحية، وما قرره بخروج الطفلة صباح ذات اليوم للهو أمام مسكنه، وعقب ذلك بحوالي 10 دقائق خرج من مسكنه للاطمئنان عليها وفوجئ بعدم تواجدها.

وأسفرت جهود فريق البحث برئاسة اللواء علاء سليم، بتتبع خط سير الطفلة عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من: تلميذ يبلغ من العمر 8 أعوام، ونجل عمه 13 عاما، مقيمان بذات الناحية.

أمكن ضبطهما، بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، حيث اتفقا على استدراجها إلا أنها لم تلبي ذلك فقام أحدهما بحملها والإنصراف بها مسرعًا من المكان بقصد التعدي عليها ثم ألقوها بفتحة ترعة مغطاة.

العثور على الجثة

عُثر على الجثة بإرشادهما، وأمكن انتشال جثمان المجني عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.