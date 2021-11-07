الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخصين صعقًا بالكهرباء فى البحيرة

جثة
جثة

لقي شخصان مصرعهما صعقًا بالكهرباء، اليوم الأحد، أثناء العمل بإحدي قري مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة.
تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوصول المستشفي العام بإيتاي البارود، شخصين جثتين هامدتين ادعاء صاعق كهربائي بالمنزل.

وانتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع كل من: «ن.س.ص»، و«ع.ص.م»، ومقمين بعزبة الفلافلة التابعة لمركز إيتاي البارود، حيث تعرضوا للصعق الكهربائي أثناء العمل.

ملابس البحيرة شخصين كفر الدوار محافظة البحيرة مصرع شخصين

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