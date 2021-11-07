الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس سائق دهس طفلًا في قرية بالغربية

حبس
حبس

قررت نيابة كفرالزيات برئاسة المستشار محمد الشرنوبي، حبس "إسماعيل. م. ا"، سائق بتهمة دهس طفل أثناء عبوره الطريق بقرية قليب إبيار بدائرة المركز، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة الطفل في الحادث.

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات بورود بلاغ من أهالي قرية قليب إبيار بدائرة المركز بوقوع حادث مرورى، ومصرع طفل أسفل عجلات جرار زراعي.

وانتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء مرور طفل يدعي "كمال. ر. ك. ا" يبلغ من العمر 9 سنوات للطريق صدمه جرار زراعي، ما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة، واقتياده إلى مركز شرطة كفرالزيات، وتحرر المحضر رقم 28520 لسنة 2021 بالواقعة.

حبس سائق قليب ابيار عبور الطريق حادث دهس

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