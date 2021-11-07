سيامة 4 قساوسة وترقية 6 قمامصة بدير مارمينا العجائبي بمريوط

خلال صلوات القداس الإلهي قام نيافة الحبر الجليل الأنبا كيرلس أسقف ورئيس دير الشهيد العظيم مار مينا العجائبي العامر بمريوط بسيامة ٤ قساوسة وترقية ٦ قمامصة.



وشارك نيافته في الصلاة أصحاب النيافة الحبر الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، الحبر الجليل الأنبا ثيئودوسيوس أسقف وسط الجيزة، الحبر الجليل الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية، الحبر الجليل الأنبا إكليمنضس الأسقف العام لكنائس ألماظة وعزبة الهجانة وزهراء مدينة نصر، الحبر الجليل الأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس عزبة النخل والمطرية.



والقمامصة هم:

الراهب القمص غبريال آفا مينا

الراهب القمص سوريال آفا مينا

الراهب القمص شاروبيم آفا مينا

الراهب القمص سارافيم آفا مينا

الراهب القمص إبراهيم آفا مينا

الراهب القمص يعقوب آفا مينا



والقسوس هم:

الراهب القس صرابامون آفا مينا

الراهب القس نيقولاوس آفا مينا

الراهب القس مرقس آفا مينا

الراهب القس ثيئودوسيوس آفا مينا



تهانينا القلبية لنيافة الأنبا كيرلس ولمجمع رهبان الدير وللأباء الكهنة الجدد من القسوس والقمامصة



وعلى صعيد آخر، احتفلت إيبارشية هولندا، بافتتاح كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس بمدينة لايتسيندام بعد تجديدها.



بدأ الاحتفال بالقداس الإلهي والذي صلَّاه نيافة الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية وشارك فيه عدد من كهنة الإيبارشية وحضره عدد من أصدقاء الكنيسة من مختلف الطوائف المسيحية في المجتمع الهولندي، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته عددًا من أبناء الكنيسة بدرجة أغنسطس.



وعقب القداس أقيم احتفال بالكنيسة حضره السيد حاتم عبد القادر سفير مصر بهولندا، وتضمن الحفل عرضًا فنيًا قدمه كورال الكنيسة، وكلمة لكل من السفير المصري ونيافة الأنبا أرساني.



جدير بالذكر أنه تم توقيع عقد شراء الكنيسة ونقل الملكية في شهر أكتوبر عام ٢٠١٨، وتمت فيها الكثير من أعمال التجديد والترميم والتوسعة، بالإضافة إلى تركيب حامل الأيقونات.