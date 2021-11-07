مصر تشارك فى تحديد الفرص الإفريقية فى الطاقة بمؤتمر ADIPEC 2021

تشارك وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر بمعرض ومؤتمر أبوظبي للبترول "أديبك"، في الفترة من 15 إلي 18 نوفمبر الجاري، والذي تستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

ويعد "أديبك" هو مكان الاجتماع الأكثر نفوذاً في العالم حيث ستجتمع شركات النفط والغاز والطاقة والمهنيون بشكل شخصي، للمشاركة وتحديد الفرص التي ستفتح قيمة جديدة في مشهد الطاقة المتطور.

وأظهرت القارة الإفريقية مرونتها خلال جائحة COVID-19 وتواصل عرض التطورات المهمة في صناعة الطاقة، ذلك مع زيادة متطلبات الطاقة واستراتيجيات إزالة الكربون التي تدفع جداول الأعمال الحكومية إلى الأمام نحو تنويع موارد الطاقة في القارة، وبات من المناسب للشركات العاملة في إطار النظام البيئي للطاقة لاكتشاف طرق لإطلاق فرص جديدة ذات قيمة فيADIPEC 2021 .

ويلعب مؤتمر ADIPEC 2021 الاستراتيجي دورًا مهمًا في تطوير القيادة الفكرية والتوجيه والاستراتيجيات التي ستشكل استجابة القارة الإفريقية لتحديات مشهد الطاقة بعد الوباء وواقع تحول الطاقة.

سيعقد أديبك 2021 ADIPEC 2021 مباشرة بعد COP26، وسيكون أول منتدى عالمي للطاقة يجمع قادة من القارة الإفريقية لمناقشة النتائج الرئيسية لاجتماع المناخ.

يوفر المعرض فرصًا للمشترين والبائعين للالتقاء والتعلم والتواصل والقيام بالأعمال واكتشاف منتجات وحلول وتقنيات جديدة من أكثر من 2000 شركة عارضة، والتي تشمل أكثر من 51 شركة نفط وطنية واللجنة الأوليمبية الدولية واللجنة الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى 26 جناحًا دوليًا، مما يوفر بيئة تجارية عالمية المستوى عبر سلسلة القيمة الكاملة للصناعة.

توفر برامج المؤتمر رؤى استراتيجية وفنية، حيث يناقش أكثر من 1000 من الوزراء والرؤساء التنفيذيين وصناع السياسات والمؤثرين الرائدين وتبادل وجهات نظرهم حول أحدث التطورات التي تشكل الصناعة عبر البرنامج الاستراتيجي وأكثر من 800 خبير تقني من جميع أنحاء العالم. 127 جلسة على مدى 4 أيام من تبادل المعرفة المهمة للأعمال.