الأحد 07 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أوتو

إيلون ماسك يستطلع آراء متابعيه على تويتر في بيع ‭10‬% من أسهمه في تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك

سأل إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا متابعيه على تويتر البالغ عددهم 62.5 مليون في استطلاع عما إذا كان يجب عليه بيع عشرة بالمئة من حصته في تسلا.

وكان أغنى شخص في العالم قد قال في وقت سابق إنه قد يضطر لدفع ضرائب "باهظة" هذا العام إذ يتعين عليه تفعيل عدد كبير من خيارات الأسهم التي تُستحق في العام المقبل.

وقال ماسك على تويتر أمس السبت "للعلم، أنا لا أحصل على راتب نقدي أو مكافأة من أي مكان. لدي أسهم فقط، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة بالنسبة لي لدفع الضرائب شخصيا هي بيع الأسهم".

وأضاف "أقترح بيع عشرة بالمئة من حصتي في تسلا".

وانتقد ماسك اقتراحا من الديمقراطيين بفرض ضريبة على أصحاب المليارات، قائلا إنه سيؤثر على 700 ملياردير ويفرض ضرائب على مكاسب رأس المال طويلة الأجل على الأصول القابلة للتداول، سواء تم بيعها أم لا.

وقال ماسك إنه سيلتزم بنتائج هذا الاستطلاع مهما كانت.

ورد على الاستطلاع ما يقرب من مليونين في سبع ساعات بعد نشره، ووافق 55 بالمئة من المشاركين على اقتراح بيع الأسهم. 

ومن المقرر أن ينتهي أجل الاستطلاع في حوالي الساعة (2000 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد.

وبلغت حصة ماسك في تسلا حوالي 170.5 مليون سهم في 30 يونيو، وستبلغ قيمة بيع عشرة بالمئة من أسهمه ما يقرب من 21 مليار دولار بناء على إغلاق يوم الجمعة، وفقا لحسابات رويترز.

إيلون ماسك تسلا

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