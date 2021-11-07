ضبط 18 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات والخمور في يومين

تمكنت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع وزارة الصحة وإدارات المرور بمديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية، من ضبط 18 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات والخمور خلال يومين.

ووفقًا لإحصائية من واقع البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، فقد أعلنت الإدارة العامة للمرور في حملاتها بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الفترة نفسها ضبط 174 ألف مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات المرورية.

ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري ومواجهة حوادث المرور، وفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وعلى مدار شهر أكتوبر، أعلنت وزارة الداخلية نجاحات وجهودا متميزة في مجال الأمن العام تحت قيادة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، حيث تم استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية – دمياط - بورسعيد)، ومنطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتي (الشرقية والإسماعيلية)، وضُبط خلالها 275 متهما وبحوزتهم 136 قطعة سلاح ناري وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و169 قطعة سلاح أبيض، و153 قضية مواد مخدرة.

كما تم تنفيذ 18357 حكمًا قضائيًا متنوعًا وضبط 1666 قضية متنوعة، وضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 19 متهمًا، ارتكبوا 57 حادثًا، وضبط وفحص 9902 عنصر إجرامي.

وفي مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت الجهود عن مصرع عنصر إجرامي وضبط 1856 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة، بإجمالي مضبوطات 1021 قطعة سلاح ناري، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها "سرقة، مخدرات، سلاح".

وتمكنت القوات من ضبـط 4857 قطعة سلاح ناري، بحوزة 4134 متهمًا، كما تم تنفيذ 2296606 أحكام قضائية متنوعة، وضبط 7113 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 7913 متهمًا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 15 مركزًا لعلاج الإدمان غير مرخصة.

وتم ضبط 6 قضايا غسل أموال، بلغوا إجمالياً قرابة 452 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 380 مليون جنيه.

وأعادت القوات الأمنية 33 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 257 قضية أحداث، و21852 قضية مرافق عامة، وكشف غموض 299 حادثًا (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة) بإجمالي 489 متهمًا.

كما تم تحرير 802202 مخالفة مرورية متنوعة، والمرور على 425 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ2904 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 36 منهم، وفحص 2495 مركبة تبين مخالفة 112 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 9015 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 480 سائقًا منهم.