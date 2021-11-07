أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الهند

سجلت الهند عشرة آلاف و853 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى 34 مليونا و355 ألفا و.536

وتراجعت الحالات النشطة إلى مليون و44 ألفا و845، وهو أقل رقم منذ 260 يوما، طبقا لما ذكرته بيانات صادرة عن وزارة الصحة، حسب صحيفة "ذا هندو" الهندية اليوم الأحد.

وأضافت الصحيفة أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى أربعة ملايين و60 ألفا و791، مع تسجيل 526 حالة وفاة جديدة، طبقا لبيانات، تم تحديثها في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، وبلغت نسبة الإيجابية اليومية للفيروس 18ر1%

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

