تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

اختتمت مؤشرات البورصة، تمعاملات اليم الأحد – أولى تدوالات الأسبوع، على تباين، في ظل استمرار حالة الضبابية وعدم وجود أي محفزات استثمارية للسوق، بعد موجة الهبوط الحادة التي ضربت الأسهم الصغيرة والمتوسطة القيمة على مدار الشهرين الماضيين.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 49. 0%، بما يعادل 57 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 11555.5 نقطة، وتراجع المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 04. 0 5، بما يعادل 76. 0 نقطة، ليغلق عند مستوى 2163.97 نقطة.

بينما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1. 0%، بما يعادل 3 نقاط، لينهي تعاملاته عند مستوى 3149 نقطة، وسط تداولات زهيدة لم تتخط قيمتها مستوى 386.3 مليون جنيه، وهو الأدنى منذ ما يزيد عن العام ونصف العام وتحديدًا منذ ذروة أزمة كورونا في مارس 2020، وذلك بتداول حوالي 180 مليون ورقة مالية فقط، من خلال تنفيذ نحو 21.1 الف صفقة بيع وشراء.

واتجهت تعاملات الأجانب والعرب اليوم، نحو الشراء، فيما اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع؛ نتيجة الضغوط البيعية من قبل البنوك و شركات الوساطة المالية، لإغلاق المراكز المالية للمتعاملين لتغطية نسب الشراء بالهامش "المارجن".

قال وسطاء بسوق المال، إن التداولات الزهيدة جاءت نتيجة لعدة عوامل مجتمعة، أبرزها تبخر أموال المتعاملين خلال الشهرين الماضين، على خلفية التراجعات الحادة لأسهم المضاربات وزيادة نسب الشراء الهامشي، ما أدى إلى تفاقم الخسائر التي أودت باستثمارات الكثير من المتعاملين.

وأشار الوسطاء، إلى أن جفاف السيولة يعني قرب انتهاء موجة الهبوط ليعيد السوق ارتداداته من جديد، شريطة حسم بعض الملفات العالقة والخاصة بالبورصة.