الأحد 07 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

البورصة
البورصة

اختتمت مؤشرات البورصة، تمعاملات اليم الأحد – أولى تدوالات الأسبوع، على تباين، في ظل استمرار حالة الضبابية وعدم وجود أي محفزات استثمارية للسوق، بعد موجة الهبوط الحادة التي ضربت الأسهم الصغيرة والمتوسطة القيمة على مدار الشهرين الماضيين.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 49. 0%، بما يعادل 57 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 11555.5 نقطة، وتراجع المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 04. 0 5، بما يعادل 76. 0 نقطة، ليغلق عند مستوى 2163.97 نقطة.

 بينما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1. 0%، بما يعادل 3 نقاط، لينهي تعاملاته عند مستوى 3149 نقطة، وسط تداولات زهيدة لم تتخط قيمتها مستوى 386.3 مليون جنيه، وهو الأدنى منذ ما يزيد عن العام ونصف العام وتحديدًا منذ ذروة أزمة كورونا في مارس 2020، وذلك بتداول حوالي 180 مليون ورقة مالية فقط، من خلال تنفيذ نحو 21.1 الف صفقة بيع وشراء.

واتجهت تعاملات الأجانب والعرب اليوم، نحو الشراء، فيما اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع؛ نتيجة الضغوط البيعية من قبل البنوك و شركات الوساطة المالية، لإغلاق المراكز المالية للمتعاملين لتغطية نسب الشراء بالهامش "المارجن".

قال وسطاء بسوق المال، إن التداولات الزهيدة جاءت نتيجة لعدة عوامل مجتمعة، أبرزها تبخر أموال المتعاملين خلال الشهرين الماضين، على خلفية التراجعات الحادة لأسهم المضاربات وزيادة نسب الشراء الهامشي، ما أدى إلى تفاقم الخسائر التي أودت باستثمارات الكثير من المتعاملين.

وأشار الوسطاء، إلى أن جفاف السيولة يعني قرب انتهاء موجة الهبوط ليعيد السوق ارتداداته من جديد، شريطة حسم بعض الملفات العالقة والخاصة بالبورصة.

أخبار البورصة المصرية اليوم أرباح البورصة أزمات البورصة أزمة ضرائب البورصة البورصة أداء البورصة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

مصدر أمني يوضح حقيقة قيام سائق بخطف فنانة

أول كارت لـ«النقل الموحد الذكى» باسم الرئيس السيسى

شبورة كثيفة صباحًا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الإثنين

تنسيقية شباب الأحزاب تطلق «المنتدى الدولي» لدراسة متعمقة للقضايا الدولية  

أمانة المرأة بـ«مستقبل وطن» الفيوم تطلق مبادرة «هنعيشها صح»

«تاج الدين»: متوقع انخفاض إصابات «كورونا» الفترة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا سيحدث لو سقط أبي أحمد.. إثيوبيا إلى أين؟

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. كلام جديد

حسين دعسة

خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية: لنمسح ألم اللاجئين

د. منى حلمى

جسد المرأة وإلغاء حالة الطوارئ

علي سعدة

خيل الحكومة.. غالى والتلاوى وشظف العيش

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

صور

مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائى

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الليكود: اليمين الإسرائيلى سيسقط حكومة «بينيت» بأسرع مما يتصور

رئيس وزراء إسرائيل يؤكد استقرار حكومته والتزامه بتناوب السلطة

الجهاد الإسلامى: اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل حول الأسرى المضربين عن الطعام