أكثر الرجال وسامة لعام 2021.. محطات في حياة كريس إيفانز

أعلنت مجلة «People » الأمريكية، حصول الممثل الأمريكي الشهير كريس إيفانز، على لقب أكثر الرجال وسامة وإثارة في العالم لعام 2021، ومن المقرر أن يتم تكريمه خلال الأيام المقبلة.

وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الخبر، مُعلقين: «يستحق والله».

ويرصد «الدستور» أبرز المحطات في حياة الفنان الأمريكي كريس إيفانز، كالتالي:

حياته

النجم العالمي كريس إيفانز يبلغ من العمر 40 عامًا، هو ممثل أمريكي من أصول إيطالية وأيرلندية، ولد في 13 يوليو 1981 بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرس بمدرسة «لينكولن سدبري» الثانوية الإقليمية.

رحلته الفنية

بدأ «كريس» حياته الفنية في عام 2000 من خلال المشاركة بفيلم The Newcomers، حتى حصل على دور البطولة في فيلم الجريمة الكوميدي The Perfect Score عام 2004، ومن ثم بدأ الظهور بشكل كبير، وتمكن من تكوين قاعدة جماهيرية عريقة.

الجوائز التي حصل عليها

لدي النجم العالمي كريس إيفانز أكثر من 38 عملًا فنيًا، كما أنه تمكّن من تجسيد عدد من الشخصيات المختلفة في أكثر من 8 مسلسلات طوّال رحلته الفنية، في عام 2016 حصل على جائزة اختيار المراهقين لأفضل ممثل في فيلم - خيال علمي/فانتازيا عن عمل كابتن أمريكا ـ الحرب الأهلية، وجائزة إم تي في لأفضل معركة عن عمل المنتقمون، وكانت هذه الجائزة عام 2013.

أبرز أعماله

Captain America: the winter Solider.

Captain America: Civil war.

Snowpiercer.

Playing it cool.

Puncture.

London.

أعمال ينتظر «كريس» صدورها

البطولة الصوتية لـ «باظ يطير».

The Gray Man.