الأحد 07 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أكثر الرجال وسامة لعام 2021.. محطات في حياة كريس إيفانز

النجم الأمريكي كريس
النجم الأمريكي كريس إيفانز

أعلنت مجلة «People » الأمريكية، حصول الممثل الأمريكي الشهير كريس إيفانز، على لقب أكثر الرجال وسامة وإثارة في العالم لعام 2021، ومن المقرر أن يتم تكريمه خلال الأيام المقبلة.

وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الخبر، مُعلقين: «يستحق والله».

ويرصد «الدستور» أبرز المحطات في حياة الفنان الأمريكي كريس إيفانز، كالتالي: 

 

حياته

النجم العالمي كريس إيفانز يبلغ من العمر 40 عامًا، هو ممثل أمريكي من أصول إيطالية وأيرلندية، ولد في 13 يوليو 1981 بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرس بمدرسة «لينكولن سدبري» الثانوية الإقليمية.

 

رحلته الفنية

 بدأ «كريس» حياته الفنية في عام 2000 من خلال المشاركة بفيلم The Newcomers، حتى حصل على دور البطولة في فيلم الجريمة الكوميدي The Perfect Score عام 2004، ومن ثم بدأ الظهور بشكل كبير، وتمكن من تكوين قاعدة جماهيرية عريقة.

 

الجوائز التي حصل عليها

لدي النجم العالمي كريس إيفانز أكثر من 38 عملًا فنيًا، كما أنه تمكّن من تجسيد عدد من الشخصيات المختلفة في أكثر من 8 مسلسلات طوّال رحلته الفنية، في عام 2016 حصل على جائزة اختيار المراهقين لأفضل ممثل في فيلم - خيال علمي/فانتازيا  عن عمل كابتن أمريكا ـ الحرب الأهلية، وجائزة إم تي في لأفضل معركة عن عمل المنتقمون، وكانت هذه الجائزة عام 2013.

 

أبرز أعماله

Captain America: the winter Solider.

 Captain America: Civil war.

Snowpiercer.

Playing it cool.

Puncture.

London.

أعمال ينتظر «كريس» صدورها

البطولة الصوتية لـ «باظ يطير».

The Gray Man.

النجم العالمي كريس إيفانز العالمي كريس إيفانز كريس إيفانز العالمي كريس وسيم رجل

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

لحظة مقتل حمدى أبو صالح و12 من عصابته فى أسوان (فيديو)

مصدر أمني يوضح حقيقة قيام سائق بخطف فنانة

اعرف.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا فى مصر وطريقة الحجز

مائل للبرودة ليلًا.. «الأرصاد» تنصح بارتداء الملابس الخريفية هذا الأسبوع

محمد شريف يكشف لـ«الدستور» سر عودته لـ منتخب مصر

سقوط تشكيل عصابة نصبت على المواطنين عبر «فيس بوك»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

لواء. محسن الفحام

من العقاب إلى التأهيل

لواء.حمدى البطران

موقف الدولة من مبادرة وقف العنف

أسماء محفوظ

الأبوة لا تسقط بالتقادم

حسين دعسة

ماذا سيحدث لو سقط أبى أحمد.. إثيوبيا إلى أين؟

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

صور

صور عقار الكونيسة المنهار

مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائى

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

ربما تعيد نتنياهو..كيف تهدد قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس حكومة "بينيت"؟

«البرلمان العربى» يدين الاقتحامات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

قاضى قضاة فلسطين يدعو لمحاكمة حاخام يهودى دعا لهدم مسجد قبة الصخرة