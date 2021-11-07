الأحد 07 نوفمبر 2021
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سياسي

برلماني: افتتاح الرئيس السيسي معرض النقل الذكي إنجاز تاريخي وحدث عالمي

النائب هشام سويلم
النائب هشام سويلم

أكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر الذي يعقد تحت شعار  "الطريق إلى 2030"، إنجاز تاريخى وحدث عالمى، يؤكد دعم الرئيس لهذا القطاع الحيوى الهام لما تستهدفه الدولة المصرية من قطاع النقل الذكى ذلك التحول التاريخى في واحد من أبرز القطاعات على مستوى الجمهورية، ومن ثم النقل الأخضر سيكون بداية قوية للنقل الذي خلال الفترة المقبلة. 

وأضاف النائب هشام سويلم، في بيان له، أن هناك فرص استثمارية عظيمة تقدمها الحكومة المصرية فى مجال مشروعات النقل، مضيفاً أن قطاع النقل شهد نقلة نوعية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وهذا يعود لحرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية الشاملة في مختلف محافظات الجمهورية فلا يوجد تنمية حقيقية بدون شبكة طرق ومنظومة نقل حديثة وقادرة على تحقيق هذا الهدف.

 ونوه عضو مجلس الشيوخ، أن الاستثمار والتنمية الشاملة مرتبطة بصورة مباشرة بتوفير بيئة مناسبة وأولى خطوات هذه البيئة وجود شبكة طرق، ولهذا كان حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الاهتمام بالطرق والكبارى ومنظومة النقل بشكل عام مما ساهم بقوة في تحقق الهدف المنشود، بالإضافة لتحسين مستوى الخدمة بصورة أفضل للمواطنين.

 

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