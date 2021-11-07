الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات مكثفة لإزالة الإعلانات العشوائية بالدقهلية

حملات مكثفة لإزالة
حملات مكثفة لإزالة الإعلانات العشوائية

‎أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار حملات إزالة الإعلانات بهدف تحسين المظهر الحضاري للمدن، مشددا على تنفيذ الحملات المكثفة من خلال لجنة الإعلانات بالمحافظة لإزالة الإعلانات المخالفة، وغير المرخصة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

و أوضح محافظة الدقهلية، تقرير اللجنة أنه تم المرور على الإعلانات بنطاق مركز ومدينة ميت غمر حيث تم ازالة إعلانات غير مرخصة وعشوائية على أعمدة الإنارة، و "بنرات" على جانبي العقارات بمدينة ميت غمر وتم منح باقي أصحاب الإعلانات مهلة 48 ساعة لاستكمال ملف التراخيص بالوحدة المحلية، مشيرا إلى أن الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم، وإزالة الإعلانات العشوائية والغير مرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.

- تشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة

‎وكان "مختار" قد أمر بتشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة، وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة الإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

أيمن مختار الدقهلية حملات المظهر الحضاري المدن

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