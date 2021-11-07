الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن القاهرة يحبط ترويج 190 طربة حشيش بحوزة عاطلين فى القاهرة

حشيش
حشيش

نجح رجال الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، في ضبط 190 طربة حشيش بحوزة شخصين بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية من مُتجرى المواد المخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية،  حال استقلالهما سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهما.. وبداخلها 38 كرتونة بداخلها 190 طربـة مـن جـوهر الحشيش المخدر وزنت 19 كيلو جرام - عدد 2 هاتف محمول، وبمواجهتهمـا اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد توصيلها لأحد الأشخاص نظير مبلغ مالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مبلغ مالي العناصر الإجرامية إتخاذ الإجراءات القانونية شرطة دار السلام الحشيش المخدر تمكنت الأجهزة الأمنية

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