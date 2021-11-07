الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدء فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي «دور النيابة العامة في مكافحة الجرائم»

المؤتمر
المؤتمر

انطلقت اليوم الأحد، تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أُولى فَعَاليات المؤتمر الدولي بشأن «دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية» بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، برئاسة النيابة العامة المصرية - رئيسة جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة-، وبالتعاون مع كلٍّ مِن المنظمةِ الدولية للهجرة ومشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجامعةِ نايف العربية للعلوم والتكنولوجيا.

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وانعقدت أولى الاجتماعات برئاسة المستشار محمد محمود خلف مُدير إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة المصرية لاجتماع نقاط الاتصال بجمعية النواب العموم العرب -من ممثلي النيابات العامة ورؤساء هيئات الادعاء العام أعضاء الجمعية- مع ممثلي مشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CT MENA)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية؛ وذلك لمناقشة الإعداد لاجتماع الجمعية العمومية للنواب العموم العرب، وتعزيز سبل التعاون بين نقاط الاتصال بالجمعية، وأوجه التعاون المستقبلية مع ممثلي المشروع والجامعة المذكورين.

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وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام ولفيف من قيادات النيابة العامة المصرية، قد استقبل على مدار الجمعة والخميس الماضيين نخبة من النواب العموم العرب والأفارقة والوفود المشاركة بالمؤتمر بمطار القاهرة الدولي، على خلفية حضورهم المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية.

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وعقد المستشار حمادة الصاوي، النائب العام  في يونيو الماضي الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة عبر تقنية الاجتماعات المرئية عن بُعد، وجاء الاجتماع لبحث إدارة شؤون الجمعية ومناقشة التحديات التي واجهت هيئات الادعاء في الدول الإفريقية في ظل جائحة كورونا، وافتتاح ورشة عمل حول «مكافحة الجرائم ذات الصلة بالهجرة وغيرها من الجرائم المنظمة عبر الوطنية» التي تعقدها النيابة العامة المصرية في ظل رئاستها للجمعية.

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وأكد النائب العام آنذاك إلى سعي النيابة العامة منذ انتخابها رئيسًا للجمعية إلى إيجاد مصادر لتمويل أنشطتها كشراكات مع مؤسسات إقليمية ودولية لرفع الكفاءة الفنية لأعضاء هيئات الادعاء بإفريقيا.

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اليوم الأول للمؤتمر الدولي «دور النيابة العامة في مكافحة الجرائم»

اليوم الأول للمؤتمر الدولي �دور النيابة العامة في مكافحة الجرائم�
اليوم الأول للمؤتمر الدولي �دور النيابة العامة في مكافحة الجرائم�
اليوم الأول للمؤتمر الدولي �دور النيابة العامة في مكافحة الجرائم�
اليوم الأول للمؤتمر الدولي �دور النيابة العامة في مكافحة الجرائم�
اليوم الأول للمؤتمر الدولي �دور النيابة العامة في مكافحة الجرائم�
اليوم الأول للمؤتمر الدولي �دور النيابة العامة في مكافحة الجرائم�
اليوم الأول للمؤتمر الدولي �دور النيابة العامة في مكافحة الجرائم�
اليوم الأول للمؤتمر الدولي �دور النيابة العامة في مكافحة الجرائم�
اليوم الأول للمؤتمر الدولي �دور النيابة العامة في مكافحة الجرائم�
اليوم الأول للمؤتمر الدولي �دور النيابة العامة في مكافحة الجرائم�
اليوم الأول للمؤتمر الدولي �دور النيابة العامة في مكافحة الجرائم�
اليوم الأول للمؤتمر الدولي �دور النيابة العامة في مكافحة الجرائم�
اليوم الأول للمؤتمر الدولي �دور النيابة العامة في مكافحة الجرائم�
اليوم الأول للمؤتمر الدولي �دور النيابة العامة في مكافحة الجرائم�
الرئيس عبد الفتاح السيسي النيابة العامة الجمعية العمومية المنظمة الدولية للهجرة التعاون الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

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