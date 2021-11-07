الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس «مياه أسيوط» يتفقد أعمال المد والتدعيم بـ«الزرابي» في أبوتيج

جولة رئيس مياه اسيوط
جولة رئيس مياه اسيوط

تفقد اللواء مهندس هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية بمركز أبوتيج.

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بدأت خطة المرور بتفقد أعمال مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي بقرية الزرابي ــ مركز أبوتيج والتي حظيت بمد وتدعيم شبكات مياه للمناطق المحرومة بطول 2000م ضمن مبادرة حياة كريمة وإحلال وتجديد 500 م شبكات مياه أخرى أسفل خطة الرصف، ومد وتدعيم 830 مترا خطوط صرف صحي نحو تحسين خدمة الصرف الصحي بالقرية.

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وصرح "درة" أن الشركة تسعى بكامل طاقاتها إلى تحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات والأعمال التنفيذية التى تنفذها مبادرة حياة كريمة نحو النهوض بقطاعي المياه والصرف الصحي لتحقيق نهضة تنموية غير مسبوقة لأبناء القرى والمناطق الأكثر احتياجا والتب استهدفتها المبادرة.

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وكانت أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، حملات توعوية بالقري التي تنفذ بها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها والاستخدام الأمثل لإطالة العمر الافتراضي لتلك المشروعات التي تتوجه لها المبادرة الرئاسية في قطاعي المياه والصرف الصحي.

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جولة رئيس مياه اسيوط
جولة رئيس مياه اسيوط
جولة رئيس مياه اسيوط
جولة رئيس مياه اسيوط
الوادي الجديد اسيوط الصرف الصحي مشروعات مياه الشرب المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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