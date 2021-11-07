الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سوسن بدر تصور «نقل عام» و«أبوالعروسة» فى شهر واحد

سوسن بدر
سوسن بدر

تدخل الفنانة الكبيرة سوسن بدر نهاية الأسبوع الجاري لوكيشن تصوير مسلسلها الجديد "نقل عام" بمشاركة الفنان الكبير محمود حميدة، لتقاسمه البطولة في المسلسل المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي الحالي، وتقدم فيه دور زوجته وسط الدخول في مشكلات اجتماعية تحاول الأسرة حلها طوال الأحداث.

تفاصيل مسلسل "نقل عام"

تتناول قصة إنسانية حول عدة عائلات تدخل في مشاكل اجتماعية في إطار من الدراما المشوقة، وتعاقد على بطولاته مع سميحة أيوب كل من  محمود حميدة وسيمون وسميحة أيوب ودينا، وجارٍ التعاقد مع باقى الفنانين قبل بدء التصوير.

واتفقت النجمة سوسن بدر مع طاقم الجزء الثالث من مسلسل "أبوالعروسة" على الدخول لتصوير المشاهد الأولى من المسلسل لعرضه بداية العام القادم، حيث تم الاستقرار على التصوير بعد 10 أيام من الآن ويتم التنسيق بين العملين لعدم تضارب جدول التصوير بسبب انشغالها بأحدهما دون الآخر.

تفاصيل مسلسل "أبوالعروسة 3"

ووافقت النجمة سوسن بدر على العملين بعد إعجابها بالأدوار في الوقت الذي يعرض لها بطولة مطلقة أخرى باسم "السيدة زينب" والتي صورته خلال الفترة الماضية كما عرض لها مؤخرًا حكاية "اللي خلف ما ماتش" من مسلسل "زي القمر" عبر قنوات سي بي سي.

وشارك في بطولة مسلسل "أبوالعروسة" الذي ينتمي لنوعية الـ60 حلقة كل من سيد رجب، وسوسن بدر، ورانيا فريد شوقي، ونيرمين الفقي، ومدحت صالح، وميدو عادل، ومحمود حجازي، وكارولين عزمي وعدد كبير من النجوم، وإخراج كمال منصور.

وكان الجزآن الأول والثاني من مسلسل أبوالعروسة قد حققا نجاحًا كبيرًا أثناء عرضهما خلال السنوات القليلة الماضية وقدم العمل ارتباطًا اجتماعيًا مع الجمهور، بعد أن عرض العمل عبر قنوات "دي إم سي" خلال الموسمين.

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