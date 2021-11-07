تاج الدين: قوافل «حياة كريمة» الطبية رفعت المعاناة عن المواطنين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين الصحة العامة في مصر والقوافل الطبية التي تم إطلاقها في القرى والمدن البعيدة ضمن مبادرة "حياة كريمة" رفعت المعاناة عن المواطنين.

وأضاف تاج الدين، في تصريحات صحفية صباح اليوم، إن هناك عددًا من الأمراض المزمنة التي لا يتم اكتشافها إلا في حالات متأخرة مما يتسبب في تأخر العلاج، ولكن القوافل الطبية والمبادرات الرئاسية ساهمت في علاج المواطنين والكشف المبكر عن العديد من الأمراض مثل الضغط والسكر وسرطان الثدي.

وأشار تاج الدين إلى أن القوافل الطبية التي يتم إطلاقها داخل المحافظات والقرى النائية ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة ساهمت في علاج المواطنين والاهتمام بصحتهم ضمن الخطة التي وضعتها القيادة السياسية لتحسين حياة المواطنين في تلك المدن.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان أن القوافل الطبية تضم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، لافتة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ181 ألفًا و505 مواطنين، من خلال 157 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال الشهر الماضي.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأشارت الوزارة إلى، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1375 عيادة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 30 ألفًا و425 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 40 ألفًا و863 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

ولفتت، إلى تحويل 2233 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية، واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وأكدت حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.