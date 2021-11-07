المملكة المتحدة تضع قيودا جديدة لرافضي الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا

كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية عن خطط لحكومة المملكة المتحدة من شأنها أن تخضع المسافرين البريطانيين الذين يفشلون فى الحصول على الجرعة المعززة من لقاح كورونا لقيود جديدة.

وأوضحت الصحيفة، أنه يتم حاليا وضع خطط من قبل الحكومة لإعادة فرض الحجر الصحى وإجراء الاختبارات لهؤلاء الذين يرفضون الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا، وذلك لحماية بريطانيا من انتشار السلالات الجديدة لفيروس كورونا.

إلا أن هذه الخطط ستكون مثيرة للجدل على الأرجح، وفقا للصحيفة، لو تم تقديمها قبل أن يحصل أغلبية المؤهلين للجرعة الثالثة على جرعاتهم. وحتى الآن، لم يحصل عليها سوى 60% فقط.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة ستغير مفهوم التطعيم الكامل من الحصول على جرعتين إلى ثلاثة جرعات.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك انقساما بين المسئولين حول مدى سرعة تطبيق الإجراء، ويتم مناقشة فترة سماح بسفر بدون حجر صحى لو كان المسافرون قد سعوا إلى الحصول على جرعة معززة قبل ستة أشهر من موعد تلقيهم الجرعة الثانية، لكن لم يتم تحديد موعد لهم بعد.

وبموجب الخطة، المأخوذة من النظام الإسرائيلي، فلن يصبح المسافرين قادرين على تجنب الحصول على جرعة ثالثة بتقديم دليل اختبار سلبى لكورونا. وقال مصدر حكومى إن الأمر لن يحدث على الفور، لكنه سيحدث.

ويأتى هذا فى الوقت الذى قال فيه وزير الصحة البريطاني، إن نحو 10 ملايين شخص قد تلقوا جرعتهم المعززة.

وتوفر بريطانيا الجرعات المعززة لمن هم فوق الخمسين والعاملين فى الرعاية الصحة وأصحاب الحالات المرضية على الرغم من التوقع بمد الخطة لتشمل من هم فوق أربعين عاما فى بداية العام المقبل.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.