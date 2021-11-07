تحريات مكثفة في حادث انفجار أسطوانة غاز بشقة سكنية بالطالبية

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة في حادث انفجار أسطوانة غاز بشقة سكنية بمنطقة الطالبية، لكشف ملابسات الواقعة، وإجراء معاينة للعقار لحصر الخسائر والتلفيات، بعد حدوث تصدع بحوائط الشقة.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من الجيران، وذكر شهود عيان أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد انفجار أسطوانة غاز بمنطقة الطالبية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، والاستماع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.