الأحد 07 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة «سفاح الجمالية» و3 أخرين بالقتل العمد أمام جنايات القاهرة

محكمة
محكمة

تستكمل  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم  الأحد، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتي استعراض القوة و القتل العمد. 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبو صافي وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.

سفاح الجمالية جنايات القاهرة المستشار هشام عبد المجيد استعراض القوة القتل العمد أسلحة نارية وبيضاء

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