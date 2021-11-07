جمعية الكاريكاتير تحيى ذكرى الفنان «رخا».. اليوم

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، يرافقها دكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السادسة من مساء اليوم الأحد، الدورة الرابعة عشر لمهرجان الحرف التراثية تحت عنوان "تنمية الإنسان المصري"، والذي يستمر حتى 11 نوفمبر الجاري، وذلك بمركز سينما الجزيرة بساحة الأوبرا.

ويتضمن برنامج حفل الافتتاح عرضًا للأزياء من إخراج محمد نصار لحوالي خمسة وعشرين قطعة أزياء من إنتاج مركز الفن والحياة يُعبر عن الأزياء التراثية المتنوعة في محافظات مصر المختلفة، ومعرضًا لمنتجات حرفية ويدوية من إنتاج الإدارة العامة للبحوث التراثية، وتشارك فيه الإدارة العامة للحرف التقليدية "مركز الفن والحياة - دار النسجيات المرسمة".

كما تضمن برنامج الحفل، معرضًا لمنتجات الجهات المشاركة وهي جهات حكومية: "الهيئة العامة لقصور الثقافة - صندوق التنمية الثقافية، وجمعيات أهلية: جمعية أصالة - جمعية أبناء أسوان - مؤسسة مهنة ومستقبل - اتحاد المشروعات والحرف اليدوية - مؤسسة أخميم للنسيج - أندية اليونسكو للحفاظ على التراث - الإدارة العامة للأتفاقيات والأمن البيئي بوزاره التعليم العالي".

ويتضمن البرنامج أيضًا ورش عمل فنية حية في مجالات الحرف اليدوية ليقوم خلالها الفنانين والحرفيين بعرض طرق عمل المنتجات بشكل مباشر مع الجمهور وستستمر خلال فتره المهرجان، ويتواجد ذوي الهمم هذا العام من خلال معرض مصور لورش عمل شاركوا فيها في مجال الحرف التراثية وندوات ثقافية عن الحرف ودورها في تنميه المجتمع، وسيتخلل الافتتاح عروضًا فنية لفرقة التنورة وفرقة النيل وستستمر طوال أيام المهرجان.

وفي سياق متصل، تنظم الجمعية المصرية للكاريكاتير، بمقرها الكائن في العجوزة، في السابعة مساء اليوم أيضًا، احتفالية بذكرى ميلاد الفنان محمد عبد المنعم رخا، رائد فن الكاريكاتير المصري، وكانت الجمعية قد اختارت هذا اليوم ليكون عيدا للكاريكاتير المصري يتم الاحتفال به سنويًا.

تقام الاحتفالية بحضور أعضاء الجمعية المصرية للكاريكاتير، وأسرة الفنان الراحل رخا، ونخبة من الإعلاميين والشخصيات العامة ومحبي فن الكاريكاتير، ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الاحتفالية عن مجموعة من الأنشطة والفعاليات والمعارض تقام خلال شهري نوفمبر وديسمبر من هذا العام.

وتأتي الفعالية كبداية لسلسة من الأنشطة التي تقوم بها الجمعية مثل المعارض والورش التدريبية والندوات، وتتعاون فيها مع العديد من الجهات الرسمية والخاصة لإبراز فن الكاريكاتير المصري وفنانيه، إلى جانب دورها الأساسي في الحفاظ على تاريخه الكبير الذي نفخر به جميعًا.

ويأتي اختيار يوم 7 نوفمبر من كل عام ليكون عيدًا للكاريكاتير المصري يعود لمقترح الفنان الكبير الراحل جمعة فرحات رئيس الجمعية السابق، حيث اقترح تحديد اليوم الذي وُلد فيه الفنان الكاريكاتير محمد عبد المنعم رخا، رائد فن الكاريكاتير المصري وأول رئيس للجمعية المصرية للكاريكاتير، ولاقى هذا المقترح قبولًا واسعًا من غالبية فناني الكاريكاتير أعضاء الجمعية، كما أنه يُعد لمسة وفاء لهذا الفنان الكبير الذي استحق ريادة فن الكاريكاتير وقدّم فيه إسهامات عظيمة.

يُذكر أن الفنان الكبير رخا ولد في السابع من نوفمبر عام 1911، بقرية سنديون بمحافظة القليوبية، واحترف الرسم الكاريكاتيري قبل أن يُكمل عامه السادس عشر، وكانت بدايته في مجلة الفنان عام 1927، ثم تنقل بعدها للعمل في العديد من الصحف والمجلات، ورحل عن عالمنا في عام 1989، بعد رحلة مليئة بالعطاء.