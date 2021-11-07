الرئيس الجزائرى: تطابق للرؤى مع إيطاليا إزاء الاهتمامات المشتركة

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن هناك تطابقا للرؤى بين بلاده وإيطاليا حول كافة المسائل ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين "قوية" وسوف "تتوطد أكثر في المستقبل القريب".



جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي المشترك مع نظيره الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، عقب المحادثات التي جمعتهما على هامش زيارة الرئيس الإيطالي إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى.



وأشار الرئيس الجزائري إلى وجود تطابق في الرؤى بين الجزائر وإيطاليا في مجال التعاون الاقتصادي؛ لاسيما وأن إيطاليا معروفة باقتصاد يعتمد في الأساس على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.



وأعرب الرئيس تبون في هذا الصدد عن "تفاؤله" في أن يخرج "اجتماع اللجنة العليا بين البلدين بنتائج ايجابية وحقيقية وميدانية".



كما أوضح تبون أن "العلاقات الإيطالية الجزائرية ليست وليدة اليوم فهي قديمة وتوطدت أكثر أثناء الثورة التحريرية، فضلا عن المساعدات التي تلقيناها من أصدقاء إيطاليين خلال فترة العشرية السوداء" (وهي الفترة التي عانت فيها الجزائر من الإرهاب والتطرف)، مؤكدا أن إيطاليا كانت "من بين الدول القليلة جدا التي وقفت إلى جانبنا آنذاك".



وكشف الرئيس تبون أنه تطرق أيضا مع نظيره الإيطالي إلى المسائل الإقليمية والدولية، مضيفًا أن هناك "تطابقا للرؤى بالأخص حول الملف الليبي".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بانخفاض 33 عن حصيلة اليوم السابق، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 207 آلاف و79.



وسجلت الوزارة في بيانها حالتي وفاة جديدتين بتراجع حالة واحدة عن يوم أمس، ليبلغ الإجمالي5941.

فيما تماثلت 73 حالة جديدة للشفاء ليصل عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 142 ألفا و122 بينما يتواجد 20 مصابا في العناية المركزة.