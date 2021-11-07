محافظ الوادى الجديد: سحب 65 ألفًا و955 فدانًا من المستثمرين غير الجادين

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، سحب مساحة ٦٥٩٥٥ فدان أراضي استثمار زراعي من المستثمرين والشركات غير الجادة من الأراضي المخصصة في إطار مبادرتي النخيل والحرير، وذلك لعدم الجدية أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وكمال إبراهيم سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز، ومسئولي الاستثمار وصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة، حيث أكد على دعم المحافظة للمستثمرين الجادين وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتمكينهم من نجاح مشروعاتهم.

وفي سياق متصل واستكمالًا لإنشاء عددٍ من المساجد بنطاق المحافظة، افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مسجد النخيل بمركز بلاط والذي أقيم على مساحة ٥٦٠ م٢ ويضم مصلى للسيدات.

وعقب الافتتاح، التقى المحافظ المواطنين مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة افتتاح المسجد، واستمع لمطالبهم موجهًا بسرعة بحثها وحلّها.

ووجّه بتوحيد لون جميع المنازل والمباني بحي النخيل الجديد، مُؤكدًا أن المحافظة ستدعم هذه المبادرة بنسبة ٥٠%، كما وجّه بعمل مظلة انتظار سيارات لأهالي الحي، وتقسيط قيمة المرافق المقررة عليهم مع سداد مقدم ٢٥%، وشدّد على عدم بناء أية حظائر أو عشوائيات مُشيرًا أن أي مخالفات سيتم إزالتها فورًا.

كما وجّه الوحدة المحلية لمركز بلاط بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني لعمل خط أرضي لبركة مياه الصرف، والتنسيق مع منطقة التليفونات لمد خط كابينة تليفون لمنازل الخير والنماء.

وفي سياق آخر وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بسرعة الانتهاء من تجهيز منطقة الخدمات بمقر بيوت الطلبة الجاري تطويره ورفع كفاءته بمدينة الخارجة، لخدمة الطلاب المقيمين.

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال التطوير يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز وعدد من التنفيذيين المعنيين.

كما وجه بتخصيص طوابق مستقلة لكل من طلاب الجامعة والثانوية العامة والفنية، والتشديد علي إجراءات السلامة والحفاظ على المباني وعدم إساءة استخدامها ومتابعة حضور وغياب طلاب المدارس، وعمل لائحة نظام للتشغيل يوقع عليها الطلاب وأولياء الأمور.