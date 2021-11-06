الأحد 07 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يطالب مواطنيه بمغادرة إثيوبيا

إثيوبيا
إثيوبيا

دعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، مواطني المملكة في إثيوبيا لمغادرتها في أقرب فرصة ممكنة وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

وأوضحت الخارجية الأردنية في بيان مساء اليوم، أن هذه الدعوة جائت نظراً للظروف والأوضاع الطارئة في إثيوبيا وإعلان حالة الطوارئ.

وأهابت وزارة الخارجية بالمواطنين الأردنيين بعدم السفر إلى أثيوبيا في هذه الفترة، داعية المواطنين الأردنيين للتواصل مع السفارة في أديس أبابا للحصول على المساعدة.

يأتي ذلك فيما دعت العديد من الدول مواطنيها إلى مغادرة إثيوبيا على الفور بسبب احتدام القتال وقرب وصوله إلى العاصمة أديس أبابا.

4 دول يطالبون إثيوبيا بالتحقيق في جرائم الحرب

وكانت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا أكدوا، في وقت سابق اليوم السبت، أن الخسائر البشرية في نزاع إثيوبيا ستستمر ما لم يبدأ الحوار لحل الأزمة.

وذكرت الدول الأربع في بيان دولي مشترك إنهم يدعمون استقرار إثيوبيا ووحدتها وسلامة أراضيها، معربين عن إشادتهم بالتحقيق الأممي في انتهاكات القانون الدولي في تيجراي، حسب قناة "الشرق بلومبرج".

وحث البيان حكومتي إثيوبيا وإرتريا ضمان إجراء تحقيق في جرائم الحرب التي انتهت طوال الفترة الماضية.

ودعا البيان الدولي جميع أطراف النزاع في إثيوبيا لقبول نتائج التحقيق الأممي، معربا عن دعم الدول الأربع العدالة ومساءلة المتورطين في جرائم حرب شمال إثيوبيا، في إشارة إلى الحرب التي شنتها قوات الحكومة ضد إقليم تيجراي.

وزارة الخارجية الأردنية إثيوبيا الأردن أديس أبابا تيجراي

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