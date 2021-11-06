السبت 06 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شكاوى من وجود كابلات كهرباء ملقاة على الأرض ببني سويف

وجود كابلات كهرباء
وجود كابلات كهرباء ملقاة على الأرض ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، الأحد، بشأن الشكوى التي تم رصدها من تضرر المواطنين من وجود كابلات كهرباء ملقاة على الأرض بالطريق الواصل بين نجعي أبو شراقي وموسى لعدم وجود أعمدة انارة بتلك المنطقة وتشكل خطرًا على سلامة المارة، خاصة الأطفال أثناء ذهابهم وعودتهم من وإلى المدرسة.

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، الإدارة العامة للمتابعة بفحصها واتخاذ ما يلزم حيالها وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، قامت لجنة من الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، بالتوجه لمحل الشكوى، بحضور رئيس قرية شنرا ومسؤولي هندسة الكهرباء والرصد بالوحدة المحلية،حيث تضمن تقرير المتابعة الميدانية أن طريق نجع أبو شراقي ونجع موسى طـريـق أسـفلتي يربط قرية شنرا بدلهانس بمسافة 4 كم تقريبًا.

كما يوجد 8 منازل مقامة على أرض أملاك دولة "تقدم ساكنوها بملفات تقنين"وغير مخدومة بأعمدة إنارة ويتم توصيل مرفق الكهرباء بمعرفة شرطة الكهرباء بنظام "الممارسات" وآخر عامود كهرباء يبعد عن المنازل المشار إليها بنحو 90 متر تقريبا. 

تلاحظ توصيل التيار لهذه المنازل بكابلات تمر مـن آخر عامود بمسافة نحو 20 متر على سطح الأرض وأنها تحتاج لبعض الأعمدة لتوصيل الأسلاك عليها لخدمة المنطقة.

تم التواصل مع إدارة التخطيط بالوحدة المحلية التي أفادت بأنه تم توفير 6 أعمدة وجار زرعها ورفع كابلات الكهرباء وشدها على الأعمدة وإزالة مصدر الخطورة.

بني سويف محافظة كهرباء الدكتور محمد هاني غنيم الوحدة المحلية توصيل الأسلاك كابلات كهرباء

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وائل لطفي

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