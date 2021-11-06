الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس ترزي بتهمة اشعال النيران في شقيقه بالطالبية

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس ترزي 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد توجيه تهمة إشعال النيران في جسد شقيقه الذي يعمل سائقًا، بسبب تشاجره مع زوجته في الطالبية. 

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية من مستشفي الهرم، يفيد بوصول سائق مصاب بحروق في أماكن متفرقة من جسده.

انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه تشاجر مع شقيقه وقام بإشعال النيران في جسده بسبب خلاف حدث مع زوجته، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

قاضي المعارضات جنوب الجيزة اشعال النيران الطالبية

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