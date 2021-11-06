السبت 06 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف الطبي على 1112 مواطنًا بالمجان في قافلة طبية بدمياط

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت مديرية الشئون الصحية بدمياط، برئاسة الدكتور أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة قافلة طبية شاملة بقرية السعدية القبلية، التابعة لمركز كفر سعد، وذلك خلال يومى الجمعة والسبت، إذ تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية تم إمدادها بجميع الأدويّة الخاصة بالتعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا.

قال مدير المديرية إنه تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1112 مواطنًا، وتحويل ٩ حالات لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد (١) حالات أخرى، كما تم إجراء أشعة لعدد (٢٨) حالة وسونار لعدد (٢٦) وتحاليل معملية لعدد (٤١٥) حالة مع وجود عيادة متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا.  

تم تفعيل الثقافة الصحية والتوعية الطبية خلال القافلة لزيادة الوعي للمواطنين بمعرفة المثقفين وفني الإرشاد من الأمراض المعدية والفيروسات بأنواعها؛ لتعريفهم وجذبهم لمراكز تأدية الخدمة والمتابعة للوحدات والمراكز.

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط قوافل

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