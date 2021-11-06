السبت 06 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو خطف طالبات فى الشارع

فيديو خطف طالبات
فيديو خطف طالبات فى الشارع

 كشفت وزارة الداخلية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، حقيقة مقطع فيديو متداول على صفحات موقع التواصل الاجتماعى، يزعم اختطاف فتاة أثناء سيرها بأحد الشوارع مصحوبًا بتحذيرات لأولياء الأمور.

وأكد البيان أن أحداث الواقعة دارت فى دولة بنجلاديش.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله من أحد الحسابات عبر صفحة «أولياء أمور مدارس مصر» على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، بشأن مقطع فيديو يزعم اختطاف فتاة  أثناء سيرها بأحد الشوارع مصحوبًا بتعليق يحذر خلاله الناشر أولياء الأمور من سير أبنائهم فى الشوارع بمفردهم.

وتبين من الفحص أن مقطع الفيديو المتداول لواقعة حدثت بدولة بنجلاديش، وتم تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو مقيم بمحافظة بنى سويف. 

وبتقنين الإجراءات ألقت أجهزة الأمن القبض عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية تواصل الاجتماعي أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله ارتكاب الواقعة التواصل الإجتماعى فيس بوك

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وائل لطفي

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