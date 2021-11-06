السبت 06 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سياسى ليبى: إجراء الانتخابات فى الوقت الراهن له أهمية قصوى

الدكتور مختار الجدال
الدكتور مختار الجدال

قال الدكتور مختار الجدال، المحلل السياسي الليبي، إن إجراء الانتخابات الليبية في الوقت الراهن له أهمية قصوى، بعدما عاشت البلاد عشرة أعوام من التأزم السياسي والاجتماعي وانتشار السلاح.

وأضاف الجدال، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أن فتح باب الترشح نجاح حقيقي للسواد الأعظم من الليبيين، الذين يسعون الذهاب إلى صناديق الاقتراع والمشاركة في الاستحقاق الديمقراطي، الذي من شأنه تخفيف حدة الأوضاع الراهنة في ليبيا"، مشيرًا إلى أن الأزمة السياسية في البلاد مستفحلة وسيكون صعب حلها دون تدخل المجتمع الدولي لفرض القبول بنتائج الانتخابات، والمراقبة على جميع الاتجاهات التي من الممكن تأجيج الأوضاع بعد النتائج غير مرضية.

كما أشاد السياسي الليبي بدور المفوضية العليا للانتخابات في قبول تحدي إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وإلى جانبها مجلس النواب الذي أصدر قانون انتخاب الرئيس وأعضاء البرلمان، مشددًا على أن جاهزية المفوضية العليا فنيًا وضغط المجتمع الدولي سيحتم إجراء الانتخابات في موعدها، مهما سعت بعض الجهات لوضع عثرات تحيل دون وقوع ذلك.

وكانت مفوضية الانتخابات الليبية أعلنت أنها ستعقد غدًا الأحد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبدء توزيع بطاقة الناخب في البلاد.

ودعت المفوضية جميع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لحضور هذا المؤتمر بالمركز الإعلامي بالمفوضية في الموعد المحدد بتمام الساعة 12 ظهرًا.

وصرح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، بأن البلاد ستكون عبارة عن دائرة انتخابية واحدة يتنافس فيها كل المرشحين للانتخابات الرئاسية مع بعضهم البعض.

وأضاف أن الفائز في الانتخابات الرئاسية هو الذي سيحصل على 50٪ + 1 من الأصوات خلال الجولة الأولى، فيما تعلن الجولة الثانية من الانتخابات إذا لم يحصل أي مرشح على هذه النسبة.

وأوضح السائح أن الجولة الثانية سوف يتنافس فيها المرشحان الحاصلان على أكثر الأصوات في الجولة الأولى.

وأشار إلى أن الانتخابات النيابية تعتمد على النظام الفردي، وتقسم البلاد إلى 75 دائرة انتخابية، ويفوز المرشح الحاصل على أكثر الأصوات بدائرته.

ولفت إلى أن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرين عن مجلس النواب قابلان للتطبيق من الناحية الفنية.

الانتخابات الليبية إجراء الانتخابات الليبية ليبيا محلل سياسي ليبي انتخابات ليبيا 2021 أهمية قصوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو خطف طالبات فى الشارع

القبض على قاتل والديه فى الإسكندرية

«شبورة وضباب وبرودة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

السيسى يتابع مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكبارى

هل تم تحديد موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية؟

مدبولى: الدولة تحملت الكثير من الخسائر للحفاظ على آلاف العاملين بالسياحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية: لنمسح ألم اللاجئين

د. منى حلمى

جسد المرأة وإلغاء حالة الطوارئ

علي سعدة

خيل الحكومة.. غالى والتلاوى وشظف العيش

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صفاء النجار

جريمة الإسماعيلية.. كيف تضر التكنولوجيا بالشعوب الفقيرة؟

ماجد حبته

إنقاذ إثيوبيا.. الفصل الأخير

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الجهاد الإسلامى: اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل حول الأسرى المضربين عن الطعام

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ