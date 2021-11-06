تجديد حبس قاتل شقيقته بالخطأ فى قنا

أمر قاضي المعارضات بمحكمة قنا الابتدائية، اليوم السبت، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بحبس المتهم «صابر حمتو عبد العزيز»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل شقيقته صابرين، عن طريق الخطأ أثناء تجربة بندقيته الآلية.

كانت تحريات محمد السقا، وكيل أول نيابة مركز قنا، كشفت عدم صحة أقوال الشهود بعد مناظرة جثة «صابرين حمتو» حيث تبين أن إصابتها تتناقض مع الإصابات بالأعيرة الطائشة، وبتكثيف التحريات تبين أن شقيقها قتلها عن طريق الخطأ أثناء تجريب بندقيته الآلية الجديدة.

البداية حين تلقى اللواء عاطف نجيب، نائب مدير أمن قنا، بلاغًا من مستشفى قنا العام بوصول «صابرين حمتو»، ربة منزل مقيمة بقرية الحجيرات، مصابة بطلق نارى وتوفيت أثناء محاولة اسعافها وتم نقل جثتها إلى مشرحة المستشفى الجامعى بقنا لكون مشرحة مستشفى قنا العام مخصصة للمتوفين بمرض الكورونا.

وبسؤال 3 من أهليتها الذين نقلوها إلى المستشفى أكدوا عدم معرفتهم سبب وفاتها إلا أنهم رجحوا بانها أصيبت بعيار نارى طائش، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.