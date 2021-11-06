السبت 06 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس قاتل شقيقته بالخطأ فى قنا

حبس
حبس

أمر قاضي المعارضات بمحكمة قنا الابتدائية، اليوم السبت، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بحبس المتهم «صابر حمتو عبد العزيز»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل شقيقته صابرين، عن طريق الخطأ أثناء تجربة بندقيته الآلية.

كانت تحريات محمد السقا، وكيل أول نيابة مركز قنا، كشفت عدم صحة أقوال الشهود بعد مناظرة جثة «صابرين حمتو» حيث تبين أن إصابتها تتناقض مع الإصابات بالأعيرة الطائشة، وبتكثيف التحريات تبين أن شقيقها قتلها عن طريق الخطأ أثناء تجريب بندقيته الآلية الجديدة.

 البداية حين تلقى اللواء عاطف نجيب، نائب مدير أمن قنا، بلاغًا من مستشفى قنا العام بوصول «صابرين حمتو»، ربة منزل مقيمة بقرية الحجيرات، مصابة بطلق نارى وتوفيت أثناء محاولة اسعافها وتم نقل جثتها إلى مشرحة المستشفى الجامعى بقنا لكون مشرحة مستشفى قنا العام مخصصة للمتوفين بمرض الكورونا.

وبسؤال 3 من أهليتها الذين نقلوها إلى المستشفى أكدوا عدم معرفتهم سبب وفاتها إلا أنهم رجحوا بانها أصيبت بعيار نارى طائش، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

قاضي المعارضات رئيس محكمة بدون ترخيص محافظة قنا النيابة العامة مستشفي قنا العام المتهم بقتل شقيقه

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

القبض على قاتل والديه فى الإسكندرية

«شبورة وضباب وبرودة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

السيسى يتابع مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكبارى

هل تم تحديد موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية؟

لاعبون لحقوا بقائمة منتخب مصر بسبب مباراة القمة

مدبولى: الدولة تحملت الكثير من الخسائر للحفاظ على آلاف العاملين بالسياحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية: لنمسح ألم اللاجئين

د. منى حلمى

جسد المرأة وإلغاء حالة الطوارئ

علي سعدة

خيل الحكومة.. غالى والتلاوى وشظف العيش

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صفاء النجار

جريمة الإسماعيلية.. كيف تضر التكنولوجيا بالشعوب الفقيرة؟

ماجد حبته

إنقاذ إثيوبيا.. الفصل الأخير

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الجهاد الإسلامى: اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل حول الأسرى المضربين عن الطعام

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ